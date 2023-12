Nuova sistemazione anche per il secondo italiano presente in MXGP. Alberto Forato lascia il team SM Action e KTM per firmare con il team belga Standing Construct, che schiera una Honda CRF450R. Il pilota veneto sarà affiancato dall’esperto Pauls Jonass.

NUOVA AVVENTURA PER ALBERTO FORATO

Cambia costruttore e squadra in MXGP Alberto Forato per la stagione 2024. Il #303 comincerà la quarta stagione all’apice del motocross mondiale con la Honda CRF450R del team Standing Construct. La compagine belga arriva da una stagione piuttosto complicata sia dal punto di vista degli infortuni che per l’adattamento alla nuova moto. Già, il team belga ha rappresentato il marchio Husqvarna fino alla stagione 2022. Il costruttore austro-svedese ha poi deciso di non rinnovare il proprio impegno nella 450cc. Standing Construct ha così ripiegato su Honda, rinnovando entrambi i piloti Brian Bogers e Pauls Jonass. Il pilota olandese, vincitore del MXGP delle Fiandre nel 2022, ha concluso al 15° posto nel mondiale. Jonass, futuro compagno di Forato, ha addirittura concluso al 19° posto saltando ben 11 appuntamenti per infortunio.

L’ADDIO A MATTIGHOFEN

Certo, Honda è un ottimo costruttore e la squadra Standing Construct è di primo livello tra le private. Ma perché le strade in MXGP di Alberto Forato ed il gruppo di Mattighofen si sono separate alla fine della stagione 2023? Il veneto ha disputato la miglior stagione della propria carriera, conclusa al 7° posto nel mondiale piloti con tanto di vittoria della manche di qualifica e 3° posto in Gara 1 a Maggiora. Con l’infortunio di Jeffrey Herlings, KTM ha addirittura deciso di dare del materiale ufficiale all’italiano per gli ultimi appuntamenti della stagione.

La soluzione a questo quesito riguarda la mancanza di una sella ufficiale tra le fila di Mattighofen, molto probabilmente. Per la prossima stagione il gruppo KTM schiererà solo tre moto ufficiali, ognuna rappresentata da un marchio. Con il campione del Mondo in carica Jorge Prado (GASGAS), uno dei più grandi crossisti della storia Jeffrey Herlings (KTM) ed un Mattia Guadagnini (Husqvarna) chiamato alla consacrazione, non c’era proprio spazio per Forato.

“FELICE DI TORNARE IN HONDA”

Quello in MXGP di Alberto Forato è un ritorno sulla moto del gigante di Tokyo, anche se a distanza di molti anni. Nel 2013 Forato ha concluso al 2° posto nel campionato europeo 150cc (EMX150). Dopo 11 anni ci sarà un ritorno in Honda per Forato, che si dichiara entusiasta: “Sono contento di tornare nella famiglia Honda con un team come Standing Construct. È fondamentale avere una squadra solida alle proprie spalle, così come una moto competitiva. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova sfida e vedere di cosa saremo in grado nel 2024“.

Valentino Aggio

