Il marchio cinese CFMOTO, affiliato a KTM, fa il proprio ritorno all’interno del Motomondiale. Dopo la partnership non del tutto vincente con PrüstelGP, CFMOTO ha compiuto un deciso passo in avanti tramite l’accordo raggiunto con Aspar Team. Il marchio austro-cinese sarà sulle carene della squadra di Jorge Martínez sia in Moto2 che in Moto3.

UNA NOTIZIA NELL’ARIA DA MESI

Il cambio di costruttore da parte di Aspar Team era nell’aria già da qualche mese. Comprensibilmente, la squadra di Jorge Martínez si era legata nel 2021 al marchio GASGAS: due eccellenze del motociclismo spagnolo avevano deciso di combinare le forze per raggiungere grandi risultati e così è stato. Insieme al marchio austro-spagnolo, Aspar Team ha conquistato il titolo piloti Moto3 2022 grazie a Izan Guevara, lottando anche nella stagione appena conclusa con il debuttante David Alonso.

A partire dalla stagione 2023, GASGAS ha deciso di mettere il proprio nome sulle carene del team Tech3 Racing in MotoGP. Questo ha portato all’inevitabile fine del rapporto tra il costruttore e la squadra spagnola. Ora, presumibilmente, GASGAS dovrebbe spostarsi sulle carene di Tech3 Racing anche in Moto3. La squadra francese capitanata da Hervé Poncharal gode di molta più stima e appoggio da parte di Pierer Mobility Group vista la firma di Pedro Acosta in top class, come testimonia il nuovo sponsor Red Bull (che ha deciso di lasciare Repsol Honda, ndr).

CFMOTO A CACCIA IN MOTO3 E MOTO2

Come già brevemente accennato, quello di CFMOTO è un ritorno all’interno del Motomondiale. Il costruttore cinese ha avuto un’avventura di due anni con i colori di PrüstelGP nella entry class, totalizzando tre podi. Nel 2022 Carlos Tatay fece la storia per il marchio di Hangzhou arrivando 3° nel Gran Premio d’Indonesia (e conquistando la pole position, ndr). Nel 2023 Xavier Artigas arrivò 3° nel Gran Premio delle Americhe, lo stesso risultato di Joel Kelso nel Gran Premio d’Australia. Proprio a Valencia, in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione, CFMOTO non ha rinnovato il sostegno a PrüstelGP per il 2024. La formazione tedesca si è vista costretta a chiudere i battenti.

CFMOTO ora fa sul serio: la partnership con una delle realtà più vincenti delle classi leggere come Aspar Team è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. La squadra di Jorge Martínez ha conquistato ben sei mondiali tra 125cc e Moto3, due nelle ultime quattro stagioni (nel 2020 con Albert Arenas e nel 2022 con Izan Guevara, ndr). È inutile dire come David Alonso, rookie dell’anno in Moto3 nel 2023, partirà tra i favoriti per la conquista del mondiale che si aprirà in Qatar tra poco più di un mese. Il colombiano sarà affiancato dal debuttante di ottime speranze Joel Esteban. In Moto2 Jake Dixon parte tra i favoriti dopo il 4° posto finale nel 2023, mentre Izan Guevara è chiamato al riscatto dopo aver pagato lo scotto del debutto.

PARLA MARTÍNEZ: “VOGLIAMO IL TITOLO SIA IN MOTO3 CHE IN MOTO2”

Jorge Martínez è decisamente entusiasta della nuova avventura che il suo team comincerà con CFMOTO nella prossima stagione: “Nel 2024 vogliamo lottare per il titolo sia in Moto3 che in Moto2 e farlo con CFMOTO ci dà una carica in più. Siamo molto contenti di poter contare sul supporto di questo marchio: lotteremo per portare a casa molte vittorie nell’arco della stagione“.

Guarda oltre Su Zhen, il Racing Development Manager di CFMOTO: “La collaborazione con Aspar Team permetterà a CFMOTO di fare un passo in avanti: crediamo che questa squadra leggendaria ci porterà molte vittorie e altrettanti podi. Il 2024 è solo un punto d’inizio per noi: con Aspar Team vogliamo esplorare altre opportunità di collaborazione anche al di fuori del paddock del Motomondiale“.

Valentino Aggio

