Nella cornice del circuito di Sepang, Yamaha ha scelto di svelare la sua moto per la stagione 2024 di MotoGP. Nella mattinata italiana, la casa giapponese ha presentato la sua line-up con i piloti Fabio Quartararo e l’ultimo arrivato Álex Rins.

YAMAHA E IL DESIDERIO DI VITTORIA

La presentazione si è aperta con un racconto che passa attraverso vari membri della squadra dal team principal fino ai due piloti: il sentimento prevalente in Yamaha per la prossima stagione è quello di tornare finalmente a trionfare.

Lin Jarvis ha parlato dei vari cambiamenti interno della propria realtà con l’arrivo di Massimo Bartolini. “In realtà il processo di cambiamento è iniziato a metà dello scorso anno: avevamo bisogno di nuovi input, nuove idee. Avevamo la necessità di modificare il nostro modo di lavorare. Massimo [Bartolini] è stato portato all’interno del Team come direttore tecnico: è la prima volta che una persona europea è a livelli così alti all’interno del progetto MotoGP di Yamaha.”

Il direttore di Yamaha aggiunge una nota importante in vista della scadenza dei contratti dei piloti a fine anno. “Con i contratti in scadenza di entrambi i piloti, è cruciale cercare di mostrare come possiamo tornare ad essere competitivi e quali sono le aspettative per il futuro, anche in vista del 2025. Vogliamo tornare con una compagine satellite nel 2025, ma per fare ciò, dobbiamo essere competitivi”.

STESSA LIVREA, STESSI SPONSOR

A primo impatto, la Yamaha M1 2024 è simile a quella del 2023, con il title sponsor Monster Energy presente per il sesto anno consecutivo. Se le novità estetiche e di sponsorizzazione sono state poche, l’attenzione si è concentrata su un elemento che spicca tra le caratteristiche visive della moto: lo slogan “The call of the blue“. La moto presentata in questo lunedì rappresenta l’opportunità per Yamaha di ritornare in alto, dopo una stagione 2023 da dimenticare. Per Yamaha, la M1 2024 rappresenta più di una semplice evoluzione tecnica. È l’ultima possibilità per l’azienda di Iwata di dimostrare di poter tornare ad un alto livello di competitività. Con una concorrenza sempre più agguerrita nelle competizioni motociclistiche, la struttura nipponica è chiamata a fornire un progetto ambizioso che soddisfi le aspettative di tutto il team, piloti compresi.

Fabio Quartararo non ha mai nascosto il suo disappunto per la stagione 2023. L’ex campione del mondo ha rilasciato in una nota: “Prima impressione sulla moto? Per me l’importante è quanto andrà veloce, ma comunque le livree Yamaha sono sempre meravigliose”.

Álex Rins è pronto a tornare in pista, dopo un anno contrassegnato dagli infortuni. “La gamba sta meglio, sono salito in moto e non ho sentito dolore. L’anno scorso ho perso 10 gare, Non vedo l’ora di salire in moto e correre di nuovo. Sarebbe meraviglioso riuscire a vincere con tre case differenti. Come ha già detto Fabio, la moto è incredibile”.

Insieme a Gresini Racing, Ducati, VR46, Trackhouse e Gas Gas Tech3, Yamaha si aggiunge alla lista delle moto presentate per la stagione 2024 che prenderà il via in Qatar. Prima di spostarsi a Lusail i team resteranno ancora in Malesia a Sepang per i primi test del campionato.

RIVIVI LA PRESENTAZIONE

Claudia Barchiesi