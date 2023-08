La notizia era nell’aria da tempo ed ora è arrivata la conferma: Franco Morbidelli non sarà più un pilota del team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine di questa stagione.

“Yamaha Motor Co., Ltd. annuncia che la sua collaborazione con Franco Morbidelli si interromperà alla fine del 2023, quando Morbidelli passerà a nuove sfide agonistiche“. Questa la nota ufficiale diramata in mattinata dalla Casa di Iwata. L’annuncio arriva alla vigilia della ripresa del Motomondiale dopo la pausa estiva e apre ufficialmente il mercato piloti, che si preannuncia particolarmente movimentato in questo 2023.

MORBIDELLI-YAMAHA, UN IDILLIO SBOCCIATO MA MAI FIORITO DEL TUTTO

Si chiude quindi dopo cinque stagioni la collaborazione tra Franco Morbidelli e Yamaha, marchio che lo ha accolto nel 2019 nel suo team satellite, dove ha militato fino al GP d’Aragona 2021 prima di passare nel team ufficiale (prendendo il posto di Maverick Viñales, ndr). È proprio in questo periodo in Petronas Yamaha SRT che sono arrivate i maggiori risultati: sei podi totali, di cui tre vittorie (tutti a cavallo tra il 2020 e l’inizio del 2021), e il titolo di Vice-campione del Mondo nel 2020 (alle spalle di Joan Mir, ndr). Dopo le ottime prestazioni in Petronas, l’approdo nel team Factory sembrava potesse essere l’inizio di una partnership vincente, ma così non è stato.

Rimane il rammarico per ciò che sarebbe potuto essere ma che non è stato a causa (anche) di una moto poco competitiva. Un aspetto sottolineato anche da Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing, che ha commentato così la separazione: “Voglio innanzitutto ringraziare Franky per il suo duro lavoro e la sua dedizione, sia da quando ha iniziato a lavorare con il team ufficiale, sia quando era un pilota satellite Yamaha. La nostra collaborazione ha portato ad alcuni grandi risultati, tra cui un eccezionale titolo di Vice-campione del Mondo nel 2020. Gli ultimi due anni non sono andati come volevamo e speravamo. È stato un peccato. Abbiamo discusso la possibilità di continuare, ma alla fine abbiamo deciso che nel 2024 era il momento di fare un cambiamento. Sia per Yamaha che per Franky“.

I POSSIBILI SCENARI PER IL 2024

Come detto, la mancata conferma di Morbidelli in Yamaha apre le porte a numerosi scenari per il 2024 che potrebbero non riguardare solamente la MotoGP.

Guardando alle derivate di serie, infatti, in Superbike rimane vacante il sedile di Toprak Razgatlioglu, che ha già annunciato il suo passaggio in BMW a partire dalla prossima stagione. Un posto che potrebbe andare ad occupare proprio Morbidelli, rimanendo così legato al team giapponese, seppur in campionati differenti.

In MotoGP, invece, il posto libero di ‘Morbido’ verrà occupato da Álex Rins, il cui passaggio dal team Honda LCR a Yamaha Factory è stato annunciato proprio poco fa, come si legge dal comunicato ufficiale della Casa di Iwata.

Giorgia Guarnieri

