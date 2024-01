A Riccione, la VR46 presenta la nuova livrea 2024 – rinnovata nella colorazione con una maggiore presenza del giallo e l’abbandono del nero.

All’undicesima stagione del team nel Motomondiale – e la terza in classe regina – la VR46 ha presentato una livrea totalmente rinnovata, firmata dalla penna di Aldo Drudi, e il nuovo title sponsor, Pertamina Enduro, che succede così a Mooney con il quale ha debuttato in MotoGP nel 2022.

NEL SEGNO DEL FLUO

Titolata “Fluo Stream”, la presentazione di oggi ha svelato la nuova colorazione con la quale il team di Valentino Rossi correrà nel 2024. La Desmosedici GP23 vede una grande presenza del giallo fluo nella parte anteriore della moto e sulle tute dei due piloti, Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio, accoppiato al bianco. Presente – sulle fiancate della moto – anche il logo di Pertamina Enduro, rappresentata da una delegazione numerosa a Riccione, che sarà al fianco di VR46 per le prossime tre stagioni. Il brand indonesiano – nel corso della presentazione – non ha nascosto come i risultati ottenuti nel 2023 dalla VR46 abbiano facilitato l’unione tra le due entità.

Sulla livrea, Bezzecchi ha elogiato il nuovo look delle moto della VR46, anche se non ha nascosto che ci ha messo del tempo per apprezzarlo: “Diciamo che la moto è fantastica, mi piace moltissimo”, dice. “Se devo dire la verità, all’inizio non ero convintissimo del bianco. Uccio, Vale e Aldo mi hanno fatto ricredere, la moto è fantastica. Bello avere il nome sulla carena come nelle auto da rally, riprende il fatto che Vale corre in auto”.

DIGGIA LA NOVITA’ TRA I PILOTI

Confermato Marco Bezzecchi – che nel 2023 ha rinnovato per un altro anno il suo accordo con VR46 del quale è membro dal 2020 come pilota del team – dall’altra parte è arrivato Fabio di Giannantonio. Il romano, che sostituisce Luca Marini, passato in HRC, arriva nella squadra di Valentino Rossi forte dei risultati ottenuti soprattutto nella seconda parte della stagione, con il podio dell’Australia e la vittoria in Qatar.

ASPETTATIVE E OBIETTIVI

Sulle aspettative con le quali Bezzecchi parte per la nuova stagione, il romagnolo non si sbilancia sul titolo ma resta in linea con quello che era il target del 2023: “Per adesso sono alte il giusto, dobbiamo iniziare”, ha detto Bez. “Aspettiamo di fare i test in Malesia, dopo l’anno scorso speriamo di continuare in questa direzione. Spero di vincere almeno due gare, poi se sono di più meglio. Ma voglio rivincere”. Mentre per Diggia, che arriva da un finale di 2023 importante con un podio e una vittoria, sarà fondamentale dimostrare che gli ultimi mesi non sono un’eccezione: “Sarò contento se avrò continuato a crescere come pilota, a imparare e se avremo raggiunto risultati migliori dello scorso anno”.

RIVIVI LA PRESENTAZIONE

Mattia Fundarò