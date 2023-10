Marc Marquez correrà con la Ducati di Gresini Racing nel 2024. La squadra faentina ha appena annunciato l’ingaggio del 30enne catalano, che lascia la Honda dopo ben 11 stagioni insieme. Marc guiderà una Ducati Desmosedici GP23, sostituendo Fabio Di Giannantonio e affiancando il più giovane fratello Alex.

Il comunicato

A distanza di pochi giorni dall’annuncio dell’addio alla Casa giapponese, la mattinata di oggi ha riservato l’ufficialità (ormai data per scontata) del matrimonio forse più clamoroso degli ultimi anni.

“La Gresini Family è lieta di annunciare l’arrivo di Marc Marquez per la stagione 2024. Lo spagnolo, pluricampione del Mondo, ha recentemente annunciato la propria separazione da Honda e a partire dalla prossima annata sarà il nuovo alfiere del Team Gresini MotoGP al fianco del fratello Alex.

Una coppia da sogno quella formata dai fratelli Marquez, con Marc che si rimetterà completamente in gioco in una squadra satellite che ha già dimostrato di saper dire la sua da quando è tornata in maniera indipendente nella classe regina”.

Marquez: “Entusiasta per questa nuova sfida”

“Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile perché sarà un grande cambiamento sotto tutti gli aspetti. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere. Per quanto riguarda il cambio di moto, so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che tutto il Team Gresini mi aiuterà molto. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare con tutti loro. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e Michele per la fiducia e il rispetto che mi hanno dimostrato.

Nadia Padovani Gresini: “Un momento storico”

“Per la Gresini Racing è un momento storico. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati tantissimo a suo fratello, e alla stessa maniera accoglieremo Marc, convinti che abbia tutto il potenziale per essere subito competitivo in sella alla Desmosedici GP23. Infine un ringraziamento doveroso a Fabio Di Giannantonio per la sua professionalità a cui auguriamo il meglio per il suo proseguo di carriera”.

Marc Marquez passa in Gresini nel 2024: i motivi della scelta

Dopo undici anni, 59 GP vinti e sei titoli mondiali, Marquez ha chiuso la sua avventura con Honda. Decisive sono state le ultime quattro stagioni (compresa questa), dove hanno prevalso gli infortuni ed una moto assai poco competitiva. Il 2023 è stata l’ultima goccia, con cadute a ripetizione, una RC213V difficilissima da guidare e l’estrema necessità di dare una svolta alla propria carriera. Di qui la decisione di rompere con la casa giapponese e di cercare un’alternativa migliore.

Tale alternativa prende il nome di Ducati: non potendo salire su una Desmosedici ufficiale, il catalano ha accettato di guidarne una vecchia di un anno, quella preparata da un team competitivo sì, ma indipendente. Ma non è un problema, perché Marco Bezzecchi quest’anno ha dimostrato che si può vincere anche con un pacchetto meno aggiornato. L’accordo di Marquez con il team al momento è di un solo anno, dopodiché lo spagnolo guarderà al mercato 2025. Con l’opportunità di salire su una Ducati ufficiale, oppure passare in KTM, sfruttando l’aggancio dello sponsor Red Bull.

