Fabio Di Giannantonio è ufficialmente un nuovo pilota del Mooney VR46 per la stagione 2024. L’italiano saluta Gresini, ma mantiene un posto nel Motomondiale in compagnia della formazione italiana accanto al confermato Marco Bezzecchi.

Fabio Di Giannantonio resta in MotoGP e guiderà una Ducati marchiata VR46

Il “Diggia” riesce finalmente a trovare una sistemazione nella classe regina, dopo l’uscita dal Gresini Racing per fare posto a Marquez. Le prestazioni negli ultimi Gran Premi, dalla vittoria in Qatar al podio di Valencia (poi annullato per irregolarità della pressione della gomma anteriore), hanno convinto Rossi e i suoi a dargli una chance. Fabio è il primo pilota che entra nella struttura che non proviene direttamente dalla VR46 Academy.

Riguardo l’aspetto tecnico, Di Giannantonio continuerà a guidare una Ducati. Il team Mooney avrà a disposizione due Desmosedici modello 2023, con l’assistenza diretta da parte della casa bolognese. Si tratta della stessa situazione che Fabio ha avuto quest’anno con Gresini, perciò niente di nuovo su tale fronte. Il primo contatto avverrà domani a Valencia, nell’unica giornata di test invernali in programma prima della pausa invernale.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Sono felice di entrare in un team così forte come il Mooney VR46 Racing Team“, ha esordito Di Giannantonio, ” posso imparare tanto e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme su questo progetto. Nelle ultime due stagioni in MotoGP sono cresciuto molto e in questa squadra sicuramente potrò maturare ancora e raggiungere grandi risultati. Sono carico, grazie a tutti quelli che hanno reso questo possibile. Nel 2024 ci divertiamo“.

Non poteva mancare il parere da parte di Alessio Salucci, team director di VR46. “Sono soddisfatto che la scelta sia ricaduta su Fabio. Ha fatto un grandissimo finale di stagione, non si è perso d’animo quando le cose magari non andavano per il verso giusto e sono sicuro riuscirà a sentirsi a casa qui. A livello sportivo ha dimostrato di essere tra i giovani italiani più veloci, continuerà a lavorare con Ducati e l’obiettivo è fare in modo che sia non solo competitivo, ma anche costante nei risultati“.

Riccardo Trullo