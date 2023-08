Il campione del mondo in carica e leader del mondiale SBK Alvaro Bautista correrà con i colori di Aruba.it Racing nel Gran Premio MotoGP di Sepang. Lo spagnolo in questa stagione ha già effettuato due test con la Desmosedici GP, entrambi a Misano.

BAUTISTA-MOTOGP: A VOLTE RITORNANO

Per Alvaro Bautista si tratta di un vero e proprio ritorno nel paddock della MotoGP. Il numero 19 ha frequentato i box e le piste del Motomondiale ininterrottamente dal 2003 al 2018, ottenendo anche un titolo mondiale nella “entry class”, la vecchia 125. L’annata di gloria per il centauro di Talavera de la Reina fu il 2006, quando con 338 punti alzò al cielo il trofeo del vincitore. Alle sue spalle finirono Mika Kallio e Hector Faubel, con Mattia Pasini quarto come miglior italiano.

Tornando alla coppia Bautista-Ducati, non è la prima volta che l’iberico guida la moto italiana, poiché nel biennio 2017-18 corse in MotoGP sotto le insegne dell’Angel Nieto Team. Nel 2018, tra l’altro, lo stesso numero 19 venne ingaggiato per correre il GP di Australia come compagno di Andrea Dovizioso nella squadra ufficiale. In quella circostanza sostituì l’infortunato Jorge Lorenzo, ottenendo un sorprendente 4° posto a soli quattro secondi dalla Yamaha del vincitore Maverick Viñales

Nel 2019 arrivò poi il passaggio in Superbike con i colori rosso Ducati del team Aruba, squadra con cui nei primi Round strabiliò tutti con successi a ripetizione, salvo poi perdersi a metà stagione dovendo cedere lo scettro a Jonathan Rea. Ducati che, dopo il titolo perso, si separò con lo spagnolo, che si accasò in Honda HRC per le stagioni 2020 e 2021, prive di grandi risultati.

IL RITORNO SULLA PANIGALE

Il binomio Ducati-Bautista era destinato però a ricongiungersi e così è stato nel 2022. Una stagione indimenticabile coronata con il titolo mondiale piloti e costruttori. L’ultimo ad aver vinto con la moto di Borgo Panigale era stato Carlos Checa nel 2011. In questo 2023 Alvaro è ancora in testa al mondiale SBK e Ducati per “premiarlo” gli ha concesso di fare due test sul prototipo MotoGP. Test che evidentemente sono stati convincenti per entrambe le parti, dando seguito alla possibilità di correre nel ruolo di Wild Card a Sepang. Il circuito malese è tradizionalmente molto favorevole a Ducati grazie ai lunghi rettilinei che consentono alla Desmosedici di sfruttare al meglio ogni singolo cavallo.

LE PAROLE DI BAUTISTA

Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati #1)



“Sono davvero felice di poter disputare la Wild Card MotoGP a Sepang, una pista che mi piace moltissimo e sulla quale sono contento di tornare dato che non è presente nel calendario di WorldSBK. I test con la Ducati Desmosedici GP hanno dato indicazioni positive: il feeling è stato buono e mi sono divertito. Voglio ringraziare di cuore Ducati ed Aruba.it perché senza di loro sarebbe stato impossibile concretizzare questa opportunità. Allo stesso tempo vorrei, però, dire che questa gara in MotoGP rappresenterà per me un bonus e non una priorità. Per questo dobbiamo rimanere focalizzati sul campionato WorldSBK, che è l’unica cosa che conta adesso. Voglio rimanere concentrato per questa ultima parte di stagione che sarà molto impegnativa, con tante gare in poco tempo. Il feeling con la Panigale V4R è buono e spero di continuare su questa strada. Poi, quando la stagione sarà finita, penseremo ad andare in Malesia a divertirci. Adesso farò un po’ di vacanze e poi ci vedremo a Magny-Cours”

Giacomo Da Rold