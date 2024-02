Francesco Bagnaia chiude al comando il Day 3 dei test MotoGP a Sepang. Il Campione del Mondo in carica ha sgretolato il record della pista facendo segnare 1:56.682, abbassando il tempo della pole del 2023 di ben otto decimi. Alle sue spalle chiudono Jorge Martin ed Enea Bastianini.

BAGNAIA INFRANGE IL RECORD DELLA PISTA

Una Ducati da record quella vista nel Day 3 dei test MotoGP a Sepang. Francesco Bagnaia infatti chiude in testa facendo siglare il nuovo record della pista in 1:56.682, migliorando la pole dello scorso anno di ben otto decimi. Un segnale importante quello lanciato dal Campione del Mondo in carica, che in questi giorni aveva dichiarato di sentirsi pienamente a suo agio sulla GP24. Una moto nata sicuramente bene come dimostrano anche i tempi ottenuti da Jorge Martin ed Enea Bastianini, rispettivamente in seconda e terza posizione, staccati di172 e 233 millesimi dalla vetta.

Ad abbattere il muro del 1:57 però ci ha pensato anche Alex Marquez con la GP23 del Team Gresini Racing. Lo spagnolo ha infatti fatto siglare un buon 1:56.938, segno che in questo 2024 sarà ancora la Ducati la moto da battere avendo monopolizzato le prime quattro posizioni con un discreto margine sugli avversari. Ad infilarsi in quinta posizione invece troviamo l’Aprilia di Aleix Espargaro con un tempo di 1:57.091, che dimostra che la nuova aerodinamica portata dalla Casa di Noale sta dando i suoi frutti.

MARC MARQUEZ SESTO

In sesta posizione invece troviamo forse l’uomo più atteso di questi Test MotoGP a Sepang e cioè Marc Marquez. L’otto volte Campione del Mondo ha migliorato in questo day-3 il suo riferimento cronometrico di ben nove decimi rispetto a ieri, dimostrando che l’adattamento alla Ducati procede bene. Alle spalle di Marquez in settima posizione chiude Fabio Di Giannantonio, nonostante una scivolata senza conseguenze in curva 9. Il pilota del Team VR46 è stato però il più veloce nella simulazione della Sprint Race, dimostrandosi più veloce di una decina di secondi rispetto alla gara breve del 2023 sul circuito malese.

Pedro Acosta invece si è dimostrato la sorpresa dei test MotoGP a Sepang. Lo spagnolo del Team Tech3 ha infatti chiuso in ottava posizione con un tempo di 1:57.365, scendendo sotto la pole della passata stagione. Il Campione del Mondo della Moto2 si è dimostrato veloce anche in simulazione di Sprint Race, chiudendo a 3.5 secondi da DI Giannantonio ed entrando nel gruppo dei migliori. Per trovare la prima Honda invece dobbiamo scorrere fino alla nona posizione, con Joan Mir che chiude i suoi test a 0.692 da Bagnaia ma limando più di un secondo dal suo tempo in qualifica del 2023. Decima posizione invece per la KTM ufficiale di Brad Binder, che comunque si è focalizzata su comparazioni aerodinamiche nella ricerca del miglior assetto in vista dell’inizio di stagione.

YAMAHA E HONDA IN DIFFICOLTA’

Fuori dalla top ten la Yamaha di Fabio Quartararo che chiude il Day 3 dei Test MotoGP a Sepang in undicesima posizione. Il francese ha fatto segnare un comunque discreto 1:57.525 ma le difficoltà nel time-attack rimangono. La Casa di Irata ha però migliorato per quanto riguarda la velocità di punta, facendo segnare 335.4 km/h sulla speed trap contro i 337.5 della Ducati. Più in ombra invece Marco Bezzecchi, che non va oltre la diciassettesima posizione ed ha avuto difficoltà in tutte e tre le giornate. In difficoltà anche Luca Marini che è stato il più lento dei piloti Honda facendo siglare come miglior tempo in 1:58.008, a sei decimi dal compagno di squadra Mir e dietro anche ai piloti del Team LCR. Di seguito la classifica completa:

Julian D’Agata