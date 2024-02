Dopo lo shakedown, la MotoGP entra nel vivo della sua preparazione alla stagione 2024, con il Day 1 dei test di Sepang. Al termine di questa prima sessione a ranghi completi, Jorge Martín e Pedro Acosta sono gli attori protagonisti, cronometro alla mano. Ma non mancano le sorprese né gli spunti interessanti.

MOTOGP: GLI EVENTI DEL DAY 1 DEI TEST DI SEPANG

Sotto il clima malese caldo ma asciutto, Martín mette tutti in riga, firmando un 1’57”951. Il suo primo inseguitore, a poco più di due decimi e mezzo, è Acosta. Il rookie di Murcia ha stupito nella tre giorni dello shakedown, e continua a farlo in questa occasione. Il ragazzo sembra essersi adattato alla MotoGP molto più in fretta del previsto. Altra sorpresa è vedere – o meglio, rivedere – Fabio Quartararo nelle zone nobili della classifica. Il francese è terzo di giornata con la sua Yamaha. Fabio di Giannantonio ed Enea Bastianini sono quarto e quinto rispettivamente. Il “Diggia” prende confidenza con il nuovo team VR46, e già si piazza davanti a Marco Bezzecchi, ottavo. Il “Bestia”, dal canto suo, si dedica alle prove comparative tra la Ducati 2023 e la 2024, esattamente come fa il suo compagno di team Pecco Bagnaia. A proposito: dove si piazza il campione del mondo?

Per trovare Bagnaia in classifica, dobbiamo scorrerla fino alla 16esima posizione. Non è una giornata facile per il piemontese, caduto in curva 11 nei primi minuti di sessione. Fortunatamente, si tratta di un inconveniente da nulla. Pecco rientra subito in azione, preoccupandosi soprattutto dello sviluppo della moto. Marc Marquez, alla sua prima uscita del 2024 con la Ducati Gresini, è nono in graduatoria. La sua giornata è uno stillicidio di problemi tecnici con in più una scivolata, seppur innocua. La migliore delle Aprilia è quella di Maverick Viñales, sesto, mentre Johann Zarco è il primo dei piloti Honda, al decimo posto. Álex Rins è 11esimo con la Yamaha ufficiale, Luca Marini è 17esimo con la Honda Repsol.

Oltre a Marquez e Bagnaia, anche Raúl Fernández è autore di una caduta. Lo spagnolo del team Trackhouse è vittima di un highside in curva 11, che lo spedisce dritto al centro medico. Gli esami escludono fratture per il giovane madrileno. Franco Morbidelli non prende parte a questa sessione. Il romano del Pramac Racing è caduto pesantemente in una giornata di allenamento a Portimao, e non ha ancora ottenuto l’ok dei medici per rientrare. Il “Morbido” dovrà sottoporsi ad altri esami e, nella migliore delle ipotesi, girerà nell’ultima giornata.

LE NOVITÀ TECNICHE

Il day 1 di Sepang, come tutti i test della MotoGP, è un tripudio di novità tecniche, soprattutto in campo aerodinamico. La Ducati, per esempio, ha introdotto un set di alette sulle carene laterali, portate in pista da Michele Pirro (sostituto di Morbidelli). Sulle Honda compare un codone posteriore “a pinne”, che ricorda la soluzione adottata da Ducati lo scorso anno. La Yamaha ha provato diverse configurazioni dell’alettone posteriore, mentre KTM e Aprilia proseguono il lavoro sulle configurazioni provate nello shakedown.

Il lavoro della MotoGP riprende domani, con la seconda giornata di test in programma a Sepang.

Riccardo Trullo