Cambia la pista, non cambia il risultato: potremmo riassumere così il Day 1 della MotoGP ai Test di Portimão. La massima categoria è approdata in Portogallo due settimane prima del Gran Premio inaugurale della stagione 2023. In prima posizione c’è #1, Francesco Bagnaia, con il tempo di 1:38.771. Dietro al campione del Mondo ci sono la Ducati GP22 di Luca Marini e l’Aprilia di Maverick Viñales, con Borgo Panigale e Noale che comandano le classifiche.

DUCATI TORNA IN TESTA CON #1, INDIETRO BASTIANINI

Come successo nei test di Sepang, la MotoGP conferma i propri valori ai Test di Portimão. Le due case italiane Ducati e Aprilia si prendono tutta la top 10, ad eccezione di una sola posizione. La Desmosedici GP23 conferma il proprio livello assoluto, questa volta con la zampata del campione del Mondo Francesco Bagnaia. Subito dietro c’è Luca Marini, che quest’anno userà la moto “vecchia”. La GP22 non è ancora (ovviamente) obsoleta, lo confermano gli ottimi risultati di Álex Márquez (4°), Marco Bezzecchi (7°) e Fabio Di Giannantonio (9°).

A chiudere la top 10 c’è la Ducati Pramac Racing di Jorge Martín, il quale paga 872 millesimi dal proprio compagno di marca. Leggermente più in difficoltà con i modelli nuovi anche Johann Zarco (13°) ed Enea Bastianini, solo 17° alla fine della prima giornata. Nulla di cui preoccuparsi comunque, anche all’inizio della scorsa stagione il modello della stagione precedente era più “pronto” rispetto al nuovo prototipo.

APRILIA SUBITO DIETRO, FABIO QUARTARARO MOSCA BIANCA

Se Ducati si conferma al top delle classifiche, in MotoGP ai testi di Portimão Aprilia è subito alle spalle dei connazionali. Oltre alla terza posizione di Maverick Viñales, la casa di Noale trova ottime conferme anche dal neonato team satellite RNF. Raúl Fernández è 5° (+0.689) e precede di soli 6 millesimi il nuovo compagno di squadra Miguel Oliveira (+0.695). Solo 12° il capitano di Aprilia Aleix Espargaró, che comunque paga 877 millesimi rispetto a Bagnaia.

Nella top 10 rimane un solo posto non occupato dalle due case: è il 8°, con Fabio Quartararo e la sua Yamaha. Il 1:39.614 del campione 2021 lo pone a 634 millesimi rispetto al rivale dello scorso anno. Quartararo si conferma ancora una volta una mosca bianca, ormai uno degli unici ad essere stabilmente nelle prime posizioni nonostante un mezzo apparentemente inferiore. Il compagno Franco Morbidelli è solo 21° a fine giornata.

HONDA PRECEDE KTM: MÁRQUEZ SI NASCONDE

Appena fuori dai 10 in MotoGP ai test di Portimão c’è Honda con il neo-acquisto Álex Rins, con l’ex compagno in Suzuki Joan Mir 14°. Lontano Marc Márquez (19°), che ha completato ben 78 giri ma non ha attaccato il tempo negli ultimi minuti. Le due KTM ufficiali di Brad Binder e jack Miller si trovano in 15^ e 16^ posizione, poco oltre il secondo di distanza dalla vetta. Ancora più indietro GasGas, con Pol Espargaró 21° ed il rookie Augusto Fernández 24° e ultimo.

MOTOGP | TEST PORTIMAO, I RISULTATI DEL DAY 1

Valentino Aggio

