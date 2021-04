Era sicuramente uno dei momenti più attesi di questa stagione. Rivedere Andrea Dovizioso di nuovo in sella ad una MotoGP è sempre bello per tutti i tifosi e gli appassionati. Il pilota di Forlimpopoli ha infatti debuttato con l’Aprilia RS-GP durante i test di Jerez.

BENTORNATO DOVI

C’era attesa per il ritorno di Andrea Dovizioso in pista, considerato che l’ex Ducati non guidava una MotoGP dal novembre scorso. L’intensa giornata di lavoro, che ha coinvolto anche KTM e Honda, è iniziata alle 10.30 e terminata alle 18. Pochi, ma importanti giri per il Dovi che ha chiuso in totale 5 giri tenendo un passo di 1’40”, salvo poi scendere sul 39 alto nel finale di sessione. Ovviamente i tempi non sono da prendere troppo in considerazione in quanto il pilota non ha nemmeno lavorato sul setting, ma c’è tempo fino al 14 aprile.

Welcome back @AndreaDovizioso, we've missed you! 👋 First shots of Dovi testing the 2021 Aprilia RS-GP in Jerez today! 😎#MotoGP pic.twitter.com/loMjQtuW0Z — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 12, 2021

TEAM AL GRAN COMPLETO

Per il debutto di Dovizioso con Aprilia erano presenti sulla pista spagnola anche Romano Albesiano e Massimo Rivola, rispettivamente Direttore tecnico ed Amministratore delegato di Aprilia Racing. Il clima era dei più distesi e già da domani si vedrà quale sarà il feeling con la moto dopo le prime messe a punto. I team impegnati nei test rimarranno a Jerez fino a mercoledì per poi prepararsi all’impegno di Portimao nel weekend.

Michele Iacobello

