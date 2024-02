A meno di un mese dalla prima gara in Qatar, le presentazioni dei Team di MotoGP stanno giungendo al termine. Oggi è stato il turno del Team LCR Honda, che ha svelato le Honda RC213V di Johann Zarco, sponsorizzata da Castrol, e quella di Takaaki Nakagami, accompagnata dallo sponsor IDEMITSU.

LE LIVREE: CASTROL E IDEMITSU

Per quanto riguarda l’Honda di Johann Zarco, prosegue la partnership con Castrol in corso dal 2015. La nuova livrea riprende i colori di un’epoca iconica del motociclismo: gli anni 90, in particolare il connubio tra Honda Castrol e John Kocinski, e di Collin Edwards nel 2000, quando conquistò il suo primo titolo Superbike in sella alla Honda VTR 1000 SP. Pochi cambiamenti invece per quanto la livrea della Honda di Takaaki Nakagami rispetto al 2023, con IDEMITSU confermato come sponsor principale.

JOHANN ZARCO: “L’OBIETTIVO È RIMANERE AL TOP”

Johann Zarco si prepara per una nuova avventura, avendo rinunciato alla moto più competitiva della griglia, la Ducati Desmosedici del Team Pramac, in favore di una moto meno performante. Una decisione rischiosa che è rutto dalle scarse garanzie offerte dal Pramac, che proponeva al pilota francese un contratto di soli un anno e un possibile futuro nella Superbike. D’altra parte, Lucio Cecchinello, aveva presentato un progetto più solido, offrendo a Zarco con contratto di due anni e la possibilità di aiutare gli ingegneri di Tokyo nello sviluppo della moto. Johann Zarco ha accettato la sfida, considerandola anche come un modo per rinascere dopo alcune stagioni stagnanti. Non è la prima volta che il francese sale su una moto di Cecchinello; infatti, nel 2019 è stato pilota sostituto per tre GP.

“L’anno scorso ho imparato che posso godermi la moto anche nei momenti difficili. Ho iniziato bene il 2024 con Honda; sembra che abbiano lavorato tanto. Sono pronto a godermi la moto e la nuova stagione. Il mio punto di forza in questo progetto e che riesco ad analizzare molto bene i problemi della moto e a comunicarli ai nostri ingegneri. Il mio obiettivo per questa stagione è rimanere al top, o almeno avere l’opportunità di sentire che sono in grado di lottare per il podio, oppure per la vittoria se c’è l’opportunità. Con questa moto ho una nuova motivazione e la sensazione che sia possibile fare grandi cose. L’obiettivo a lungo termine sarà sicuramente riportare Honda nella top ten della classifica mondiale”, ha commentato Johann Zarco durante la presentazione del Team.

TAKAAKI NAKAGAMI: “VOGLIO VINCERE IN MOTOGP”

Per Takaaki Nakagami, questa è la settima stagione in MotoGP insieme al LCR Honda IDEMITSU, e sin dal suo arrivo nel 2018 è passato praticamente inosservato, ad eccezione di alcuni episodi legati agli incidenti con altri piloti. Anche la scorsa stagione non è stata un’eccezione: Nakagami si è classificato al 18° posto nella classifica piloti, accumulando solo 56 punti e piazzandosi nella top ten in soli tre occasioni. Di certo la RC213V non si è distinta come la miglior moto, ma resta il fatto che il giapponese continua a faticare, specialmente se confrontato con il progresso fatto da Rins nel 2023. Peccato per l’infortunio di Rins, che non ci ha permesso di scoprire dove avrebbe potuto portare l’Honda dopo la sua vittoria a COTA.

“Durante l’inverno, ho dedicato particolare attenzione alla preparazione del mio stato fisico, e a Sepang abbiamo effettuato numerosi giri; quindi, mi sento pronto ed entusiasta per questa nuova stagione. È la mia settima stagione in MotoGP e insieme al Team LCR, per cui ho acquisito tanta esperienza con la Honda. Ogni anno l’evoluzione della moto è sempre migliore e più veloce. Il mio punto di forza è appunto che conosco bene la moto e riesco a comunicare i problemi chiaramente al team. Il mio obiettivo per la stagione è focalizzarmi su me stesso e vincere la mia prima gara in MotoGP”, ha dichiarato Takaaki Nakagami durante la presentazione del Team.

Victoria Ortega Cabrera