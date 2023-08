Nella Sprint di Silverstone della MotoGP, andata in scena su pista umida, Alex Marquez è riuscito ad ottenere la vittoria davanti al poleman Marco Bezzecchi, che non è riuscito a tentare l’attacco allo spagnolo. Quello di Alex è il riscatto dopo tre stagioni deludenti in Honda, in cui sembrava non potesse essere nemmeno meritevole della categoria regina.

Risalgono le Aprilia, sprofonda Bagnaia

Alle spalle del trionfatore Alex Marquez e di Bezzecchi si è piazzata l’Aprilia di Maverick Vinales, in grande forma. Segue Johann Zarco, in rimonta dalle retrovie, poi Aleix Espargaro che regola Jorge Martin. Delude Jack Miller, che in queste condizioni ha sempre fatto bene. Lo seguono il rookie Augusto Fernandez e il compagno di squadra Brad Binder, che chiude la zona punti.

Decimo posto per Miguel Oliveira, seguito dalle Ducati di Luca Marini e Fabio Di Giannantonio. Poi le Ducati ufficiali di Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. Per il campione in carica, nonché attuale leader della classifica del Mondiale, è stata una vera e propria sofferenza, inspiegabile considerando la velocità che aveva mostrato nelle seconde libere sul bagnato.

Scomparse le giapponesi

Per le giapponesi è già la terza sprint dell’anno senza ottenere nemmeno un punto. Franco Morbidelli, dopo le qualifiche, sembrava avere una buona chance di fare bene, ma durante la corsa non è riuscito a mantenere la sua posizione. Il risultato è il quindicesimo posto davanti a Pol Espargaro, autore di una prestazione importante considerando che era al rientro dal grave infortunio di Portimao. Un disastro anche per il teammate Fabio Quartararo, ventunesimo davanti solo a Iker Lecuona, che non è nemmeno un pilota titolare.

Non meglio la Honda, con Joan Mir diciassettesimo e Marc Marquez addirittura diciottesimo. Male anche Takaaki Nakagami, ventesimo alle spalle di Raul Fernandez. Serve un segnale, perché il distacco dalle case europee sembra veramente ampio.

Appuntamento a domani alle 14:00 quando scatterà il Gran Premio, con il commento live in onda sui canali di LiveGP.it.

Francesco Sauta