A Sepang la pioggia ferma anche l’ultimo giorno dello shakedown previsto per tester, rookies e ufficiali di Honda e Yamaha. Pedro Acosta chiude con il miglior tempo fatto registrare nella tre giorni davanti a Pol Espargaró e Johann Zarco.

KTM fa 3 su 3 nello shakedown di Sepang, antipasto dei test che si svolgeranno tra martedì e giovedì della prossima settimana. Dopo Pedrosa ed Espargaró è Pedro Acosta a prendersi la scena. Il classe 2004, unico rookie presente la prossima stagione, ha chiuso davanti a tutti con un 1.58.189, a 7 decimi esatti dalla pole ottenuta da Bagnaia lo scorso ottobre.

ACOSTA CONTINUA L’APPRENDISTATO

Continua il lavoro di adattamento alla MotoGP di Pedro Acosta, che oggi è stato anche protagonista della sua prima scivolata in classe Regina. Il campione del Mondo della Moto2 precede Pol Espargaró con la RC16 ufficiale e Johann Zarco con la Honda del team LCR. Il francese è risultato il migliore tra le cinque Honda presenti, con la casa giapponese che prosegue il suo lavoro di ricostruzione. Chiudono la top-5 Fabio Quartararo con la Yamaha e l’altra KTM presente, quella di Dani Pedrosa.

TANTE NOVITÀ AERODINAMICHE

Diverse le novità aerodinamiche viste in questi giorni. Tra primo e secondo giorno, Aprilia ha portato in pista una differente concezione delle ali anteriori e un codone rivisto, mentre KTM ha provato un’appendice alare inglobata nel parafango e ha portato in pista (foto sotto) anche una soluzione già vista sulla Ducati con i diffusori applicati sulla parte bassa delle fiancate.

Nell’ultimo giorno l’attivissima Honda ha fatto debuttare due spoiler applicati al parafango, dando un twist alle appendici alari applicate – sul forcellone, in questo caso – dalla Ducati sulle GP23 nel finale della scorsa stagione.

LA CLASSIFICA

Di seguito il recap della classifica con 13 piloti in pista, di cui 7 titolari per GasGas, data la presenza del rookie Acosta, Honda e Yamaha, date le concessioni entrate in vigore dal 2024.

Posizione Pilota* Team Miglior tempo Distacco 1° Pedro Acosta Red Bull GasGas Tech3 1.58.189 2° Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 1.58.255 +0.066 3° Johann Zarco Castrol Honda LCR 1.58.400 +0.211 4° Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP 1.58.438 +0.249 5° Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 1.58.478 +0.289 6° Joan Mir Repsol Honda Team 1.58.517 +0.328 7° Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP 1.58.543 +0.354 8° Luca Marini Repsol Honda Team 1.58.935 +0.746 9° Cal Crutchlow Monster Energy Yamaha MotoGP 1.58.983 +0.794 10° Takaaki Nakagami Idemitsu Honda LCR 1.59.072 +0.883 11° Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1.59.330 +1.141 12° Lorenzo Savadori Aprilia 2.00.000 +1.811 13° Stefan Bradl Repsol Honda Team 2.01.099 +2.910

*sono esclusi da questo recap i tempi fatti con le seconde moto

APPUNTAMENTO AI TEST UFFICIALI

Chiusi i tre giorni di shakedown, la MotoGP tornerà ufficialmente in pista tra martedì 6 e giovedì 8 febbraio per i primi 3 giorni di test previsti prima del via del Mondiale 2024. Semaforo verde tra le 10 e le 18 ora locale (GMT+8, 3-11 in Italia). Il resoconto di ciascuna giornata sarà presente su LiveGP.it con analisi e dichiarazioni.

Mattia Fundarò