Nella mattinata di Mercoledì 22 Febbraio uno dei team storici della MotoGP, Repsol Honda, ha presentato la nuova RC213V. La casa di Tokyo, in cerca di una rinascita dopo le ultime stagioni deludenti, si affida a Joan Mir oltre che all’otto volte iridato Marc Márquez.

L’ANNO DEL RISCATTO?

La stagione 2019 ha segnato l’ultimo anno di competitività in MotoGP di Repsol Honda. Marc Márquez dominò la stagione e conquistò il suo sesto mondiale nella massima categoria, in quello che sembrava un monopolio della casa di Tokyo. Dopo lo stop forzato per il COVID-19, lo stesso #93 è caduto mentre era in rimonta a Jerez, cominciando così una serie quasi infinita di infortuni. Con il proprio pilota a mezzo servizio nelle ultime tre annate, la casa dell’Ala Dorata ha faticato come non mai nella propria storia.

Ora Márquez sembra tornato al massimo della propria forma, ma dal punto di vista tecnico Honda sembra essere decisamente indietro rispetto alla concorrenza. Negli ultimi test svolti a Sepang HRC ha proposto a Márquez ben quattro moto nel corso dei tre giorni di prove. Lo spagnolo sembra aver deciso su quale prototipo lavorare, ma la strada è ancora lunga prima di pensare di poter tornare a competere per il campionato. Joan Mir, reduce da quattro stagioni in Suzuki, sembra essersi adattato bene a quella che sembra essere la moto più difficile della griglia. Il #36 in Malesia si è avvicinato più volte al suo compagno di squadra dal punto di vista cronometrico.

LE PAROLE DEI PILOTI

In occasione della presentazione MotoGP di Repsol Honda nella capitale spagnola di Madrid, Marc Márquez ha dichiarato: “La moto è fantastica anche quest’anno! Non vedo l’ora di tornarla a guidare in Portogallo in occasione dei test. Sarà un test importante quello di Portimão: abbiamo del lavoro da fare, ma sono fiducioso perché gli ingegneri in Giappone hanno lavorato duro per tutto l’inverno. Mi sento pronto ed in forma per andare a gareggiare.“

Joan Mir, nuovo acquisto di Honda per la stagione 2023, ha dichiarato: “È un onore far parte di questo team storico: il mio obiettivo è quello di portare a casa dei grandi risultati per la squadra, il minimo quando fai parte di una squadra del genere. Abbiamo fatto dei progressi a Sepang e sicuro ne faremo altri prima del Portogallo: dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione e migliorare.”

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | COME CAMBIA LA RACE DIRECTION DAL 2023?