In giornata è arrivata la notizia della line-up di GASGAS Factory Racing Tech3 per la stagione 2024. La lunga telenovela ha portato alla conferma nella squadra francese di Augusto Fernández, il quale verrà affiancato dal baby fenomeno Pedro Acosta. Ciò porta alla fine dell’avventura in MotoGP di Pol Espargaró, il quale si è tolto quale sassolino dalle scarpe tramite un post sui propri social.

LA MOTOGP SALUTA POL ESPARGARÓ: SARÀ TESTER

Prima di tutto è meglio spiegare la complicata situazione di GASGAS Factory Racing Tech3. La squadra francese, controllata dalla casa madre KTM e Pierer Mobility Group, ha lasciato tutti col fiato sul collo negli ultimi mesi. Infatti, il marchio austriaco aveva sotto contratto ben quattro piloti per la stagione 2024 di MotoGP: Pol Espargaró ha firmato un biennale, Brad Binder ha recentemente rinnovato con KTM, poi Jack Miller e Augusto Fernández erano stati confermati dalle rispettive squadre. Inoltre, KTM ha deciso di promuovere Pedro Acosta in top class per la prossima stagione, il che ha portato KTM ad avere cinque piloti sotto contratto per l’anno prossimo.

Dato che sia Binder che Miller sono considerati inamovibili, la sella traballante era una delle due in GASGAS. L’infortunio di Pol Espargaró patito nel Gran Premio del Portogallo ha, di fatto, annullato la stagione del #44. Dall’altro lato, Augusto Fernández ha convinto i vertici con delle ottime prestazioni in pista. Qualche giorno fa, però, sembrava essere proprio l’iridato Moto2 uscente a perdere la sella, mentre poche ore fa è arrivato il dietro front. Il più giovane dei fratelli Espargaró non correrà più full-time, bensì sarà tester e parteciperà come wild-card.

ESPARGARÓ SCOCCIATO: “PENSO DI POTER STARE ANCORA COI MIGLIORI”

Inutile dire che, visto un altro anno di contratto rimanente, l’addio prematuro alla MotoGP da parte di Pol Espargaró lo abbia lasciato piuttosto deluso. Tramite un post su Instagram, il pilota ha espresso così il proprio punto di vista: “Ho ricevuto molti messaggi d’incoraggiamento nelle ultime ore dopo il comunicato dei Pierer Mobility Group sul mio futuro. Vi ringrazio per i messaggi, però ci tengo a dire che non è stata una decisione unilaterale: anzi, tutt’altro! Ovviamente mi sarebbe piaciuto continuare a correre in MotoGP: credo di essere veloce come i migliori. Il prossimo anno farò un passo indietro, unendomi al test team e facendo varie wild-card durante l’anno. Questa decisione è frutto di un accordo tra le due parti vista la problematica contrattuale nella quale si trova il gruppo. Questa collaborazione spera di aiutare il gruppo Pierer Mobility a diventare un punto di riferimento in MotoGP“.

