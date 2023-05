La MotoGP ha perso Pol Espargaró al primo giorno ufficiale della stagione 2023. In occasione del Gran Premio del Portogallo, lo spagnolo di GASGAS ha sofferto una terribile caduta nel corso delle P2. Il fratello minore degli Espargaró è stato messo fuori gioco prima ancora di iniziare: nella giornata di ieri ha finalmente rotto il silenzio riguardo le sue condizioni.

L’INFORTUNIO E LE POLEMICHE SULLA SICUREZZA

La dinamica della caduta è abbastanza semplice. Il pilota MotoGP Pol Espargaró ha perso il posteriore nella staccata di curva 10 proprio all’inizio delle P2. La RC16 ha lanciato l’iridato Moto2 2013, il quale è rotolato nella ghiaia, finendo contro le protezioni giusto pochi metri dopo l’asfalto. Inoltre, la moto è finita pericolosamente vicino al corpo del #44: insomma, si è evitata per un soffio la tragedia.

L’accaduto ha innalzato la polemica tra piloti e addetti ai lavori. D’altronde, la ghiaia di Portimão ha spesso suscitato critiche nel corso degli ultimi anni. È ormai famoso l’episodio del 2022, quando Francesco Bagnaia ha riportato al box Lenovo Ducati dei ciottoli di ghiaia dopo la propria caduta. In effetti, le dimensioni dei ciottoli di ghiaia sul tracciato dell’Algarve sono ben più grandi delle dimensioni consentite dalla FIM. Inoltre, la mancanza di un air-fence in un punto così veloce della pista è una mancanza davvero grave.

La testimonianza di Fabio Di Giannantonio è recente: l’italiano di Gresini Racing è caduto in curva 7 nel corso della prima giornata di test, non prendendo parte al secondo giorno. Il #49 ha dichiarato: “Quando colpisci queste pietre è più doloroso che colpire l’asfalto. Io sono scivolato sdraiato sull’asfalto e appena ho raggiunto la ghiaia ho avvertito un’esplosione. Quando la mia testa ha impattato la ghiaia sono svenuto: basta vedere com’è ridotto il mio casco, non ho mai visto nulla del genere”.

LE DICHIARAZIONI DEL PILOTA

In vista del ritorno in MotoGP, Pol Espargaró ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram, dove ha dichiarato:

“Ciao a tutti ragazzi, come state? Io sto tornando, più o meno! Posso finalmente aprire la bocca e sorridere un po’ ad un mese ed una settimana dalla caduta di Portimão. Se non vi ho raccontato nulla prima è perché non potevo aprire la bocca per le prime quattro settimane: ora è da qualche giorno che posso parlare e mangiare: ho perso davvero tanto peso, circa 8-9 chili a causa della mandibola chiusa. In quest’ultima settimana ho ripreso qualcosa, ma sono stato davvero male ultimamente. Ora riesco ad aprire abbastanza bene la bocca, nonostante le fratture alla mandibola: ci è voluto molto lavoro dopo l’intervento, ma sono contento di essere tornato a mangiare. L’infortunio alla mandibola mi ha provocato anche un problema all’udito, risolto poco dopo la caduta. Ho avuto ripercussioni anche sui nervi del collo che mi hanno provocato un piccolo problema neuronale, il quale si è riversato sulla scapola“.

“Ho perso la forza in alcuni muscoli: dovrò recuperarla tramite la riabilitazione, ma sono pronto a lavorare sodo per tornare il prima possibile. Le due fratture alle costole non le ho sofferte particolarmente, probabilmente è l’infortunio che mi ha fatto penare di meno. Le tre fratture alle vertebre sono quelle che mi stanno tenendo lontano dalle moto: faccio così fatica a non guidare, ma piano piano comincerò ad allenarmi. Ci tengo a ringraziare il dottor Charte, che mi ha assistito durante tutto questo tempo e si sta prendendo cura di me come un padre. Ringrazio tutti voi ed i vostri messaggi, che sono la benzina che mi spinge a continuare per tornare in sella il prima possibile. Soprattutto ringrazio Carlota, che è stata mia moglie, segretaria, dottoressa: ha fatto di tutto nell’ultimo mese, sono davvero orgoglioso di lei”.

IL SOSTITUTO: JONAS FOLGER

Il team GASGAS Factory Racing Tech3, dopo aver schierato solo la moto di Augusto Fernández per il Gran Premio d’Argentina, ha deciso di mettere Jonas Folger al posto di Espargaró. Il pilota tedesco, tester di KTM, è quindi tornato in sella ad una MotoGP in occasione del Gran Premio delle Americhe. Sul complicato tracciato di Austin il #94 ha faticato non poco: nella Sprint di sabato ha accusato ben 47 secondi da Bagnaia, mentre nel Gran Premio è arrivato 12° con oltre un minuto dal vincitore Álex Rins. Folger ha fatto dei bei progressi a Jerez, al Gran Premio di Spagna. Nonostante non abbia raccolto punti, il tedesco ha praticamente dimezzato i propri distacchi. Nella Sprint Folger ha chiuso 19° con 25” di ritardo, mentre nella gara domenicale è arrivato 17° a 47” di ritardo.

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | VALENTINO ROSSI PROMOSSO AD AMBASCIATORE YAMAHA