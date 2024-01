Un attesa così spasmodica per un esordiente in MotoGP non si vedeva dai tempi di Marc Marquez nel 2013. In classe Regina sta per debuttare un autentico talento, un ragazzo che ha riscritto tanti record e che arriva al top delle due ruote con ben due titoli mondiali già in cascina. Il suo nome è Pedro Acosta, pronto ai nastri di partenza con il chiaro intento di rispettare le aspettative della vigilia.

ACOSTA, CHE ESORDIO ASPETTARCI?

Pedro Acosta è atteso in MotoGP dopo due titoli mondiali in tre anni, quindi da lui è logico attendersi grandi exploit? Non proprio. Il passaggio in MotoGP non è mai facile, in particolare con la KTM RC16 del “secondo team” ovvero GasGas. Lo ‘Squalo di Mazarron’ ha già avuto modo di prendere confidenza con la sua Moto sul tracciato di Valencia nei test post ultimo fine settimana del 2023.

Il diciannovenne Acosta cosa potrà fare nel 2024? Sicuramente con il suo immenso talento saprà entrare regolarmente in zona punti, a volte per la top 10. Indubbiamente sarà campione rookie essendo l’unico esordiente iscritto alla prossima edizione della MotoGP.

GLI ALTRI ESORDIENTI

Nell’era MotoGP, quindi dal 2002, il premio di debuttante dell’anno è andato a svariati piloti, tra i quali spicca Marc Marquez che ha addirittura ottenuto il successo assoluto, tra l’altro facendo cambiare il regolamento per entrare nella squadra ufficiale Honda nel 2013.

Il nativo di Cervera ha fatto il suo compito con sei vittorie all’attivo, ma non è l’unico ad aver primeggiato nei primi mesi di carriera all’interno della classe regina del Motomondiale. Dani Pedrosa vinse una competizione nel 2006, Jorge Lorenzo si impose in una sfida del 2008, mentre sono da segnalare anche i risultati di Brad Binder e Jorge Martin, rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

CAMPIONI MOTO2, COSA HANNO FATTO IN MOTOGP?

La Moto2, categoria di mezzo che ha esordito nel 2010, ha visto molti piloti diventare campioni e poi passare l’anno successivo in MotoGP. Andiamo a vedere nel dettaglio questo dato.

Il primo campione della storia è Toni Elias che nella successiva annata in classe regina chiuse senza acuti quindicesimo, successivamente tornò indietro nel 2012. Nel 2011 il Mondiale andò a Stefan Bradl che batté Marc Marquez all’ultima gara. Il tedesco nell’annata successiva in MotoGP iniziò un binomio con Lucio Cecchinello che è durato fino al 2014, ha chiuso il 2012 ottavo con svariate top ten. Attualmente Bradl è tester Honda.

Nel 2012 il vincitore del titolo è il tanto atteso Marc Marquez che nel 2013 come già detto ha vinto il titolo MotoGP. Nel 2013 Pol Espargarò è il campione del Mondo della Moto2 nel 2014 ha iniziato una avventura in MotoGP che si è chiusa proprio nel 2023. Per lui la prima stagione in top class si è archiviata in sesta posizione.

Nel 2014 il campione Moto2 è Tito Rabat che, a differenza dei predecessori, non è salito di categoria, se non nel 2016 da terzo classificato in classe intermedia. Nel 2015 e nel 2016, invece, il pilota che ha vinto il campionato è sempre lo stesso. Johann Zarco ha ottenuto tre podi alla “prima” in MotoGP e ha chiuso la stagione sesto.

Tanta Italia negli ultimi anni

Nel 2017 Franco Morbidelli è il vincitore della classe intermedia del motomondiale. L’italo-brasiliano in MotoGP ha fatto molta fatica nel primo anno con la Honda di Estrella Galicia Marc Vds. Risultato: Quindicesimo.

Nel 2018 l’Italia esulta ancora con Francesco Bagnaia che nel 2019 con la Ducati Pramac ha finito anche lui in quindicesima posizione. Il 2019 è l’annata di Alex Marquez, meritatamente a segno contro tutti. Due podi e quattordicesima piazza conclusiva segnano l’annata seguente per l’iberico, iscritto alla classe regina con Honda Repsol in compagnia del fratello Marc.

Nel 2020 è ancora campione il Bel Paese in classe con Enea Bastianini, debuttante in MotoGP con Avintia Esponsorama. Doppio terzo posto a Misano e Teruel (Aragon) ed undicesimo posto conclusivo. Percorso simile per Remy Gardner, padrone della scena nel 2021 che dopo aver vinto nella Moto2 ha deciso di approdare tra i grandi per dodici mesi. L’australiano ha preferito successivamente spostarsi in Superbike.

Ultimo in ordine cronologico è Augusto Fernandez. Stiamo parlando dell’ultimo esordiente presente nella MotoGP della stagione conclusa. Diciassettesimo posto conclusivo per il nativo di Madrid, quarto in quel di Le Mans (Francia) con GasGas Tech 3 e successivamente diciassettesimo nella graduatoria finale.

Giacomo Da Rold