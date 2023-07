È di questo pomeriggio l’ufficialità: la Grand Prix Commission ha approvato le modifiche alle sessioni di prove cronometrate di MotoGP per l’accesso al Q2, ridotte alle sole prove del venerdì pomeriggio. La decisione avrà effetto immediato, per cui assisteremo al debutto di questo nuovo format già a partire dal prossimo GP, in programma a Silverstone a inizio agosto.

UNA SOLA SESSIONE CRONOMETRATA

A seguito di un accordo unanime tra i Team della Classe MotoGP, la Gran Prix Commission ha approvato una proposta di modifica delle sessioni di prove cronometrate per l’ingresso in Q2.

Nei weekend di gara, quindi, la prima sessione di prove della classe regina (rinominata Free Practice 1, FP1)non sarà più cronometrata per le definizione della classifica di accesso diretto al Q2. Invariato il tempo a disposizione dei piloti per girare in pista, che rimane di 45 minuti come da programma attuale.

La seconda sessione di prove libere, invece, prenderà il nome di Practice (PR) e avrà una durata di 60 minuti (15′ in più rispetto alla FP1). Sarà l’unica cronometrata per l’accesso alla Q2.

Infine, la sessione di prove del sabato mattina rimarrà di 30 minuti e sarà chiamata Free Practice 2 (FP2).

Come detto, questo nuovo format dei weekend di gara entrerà ufficialmente in vigore già a partire dal GP di Gran Bretagna, alla ripresa del Campionato dopo la pausa estiva.

IL NUOVO FORMAT DEL WEEKEND

Ecco quindi come cambia il programma dei weekend di gara della MotoGP:

Venerdì

Free Practice 1 (FP1): 45 min

Practice (PR): 60 min − i tempi sono validi per l’accesso diretto al Q2

Sabato

Free Practice 2 (FP2): 30 min

Qualifying 1 (Q1): 15 min

Qualifying 2 (Q2): 15 min

MotoGP™ Tissot Sprint (SPR)

Domenica

Warm Up (WUP): 10 min

Gara (RACE)

Giorgia Guarnieri

