Con la pausa estiva della MotoGP appena cominciata, le voci e le trattative che riguardano i piloti per la prossima stagione continuano senza sosta. Andiamo a vedere a che punto siamo con il mercato piloti, squadra per squadra.

DUCATI LENOVO TEAM

Iniziamo dalla squadra campione del Mondo, ovvero il team ufficiale di Borgo Panigale. Confermata in toto la line-up attuale con il campione del mondo in carica e leader del mondiale Francesco Bagnaia riferimento numero uno per tutti. Al suo fianco rimane il plurivincitore di gare della MotoGP 2022, e campione del Mondo Moto2 2020, Enea Bastianini. Il riminese in questa prima parte di stagione 2023 non è potuto essere al top anche a causa di un infortunio patito nella prima MotoGP Sprint Race, che lo ha tenuto lontano dalle piste per svariati fine settimana. Coppia d’attacco confermata quindi in Ducati Ufficiale.

PRIMA PRAMAC DUCATI

Team PRAMAC Ducati che probabilmente cambierà a metà la sua formazione per il 2024. Confermato Jorge Martin Almoguera, campione del Mondo 2018 Moto3, che si appresterà a vivere la quarta stagione consecutiva con i colori del Team di Paolo Campinoti. Inizio di 2023 con tre vittorie per il numero 89, due Sprint ed una corsa lunga. Al fianco di “Martinator” c’è un ballottaggio con un favorito chiaro. Il “duello” è tra l’attuale alfiere PRAMAC Johann Zarco, giunto alla terza stagione con la squadra toscana, e l’attuale terzo classificato in classe regina Marco Bezzecchi. Zarco sembra destinato alla Superbike.

GRESINI RACING DUCATI

Il team di Nadia Padovani è uno tra i più ambiti dell’intero paddock e lo dimostrano i tanti piloti che sono in ballottaggio per la seconda sella accanto al neo arrivato Alex Marquez, che verrà confermato, dall’alto del suo terzo posto nella corsa lunga dell’Argentina. I nomi in lizza per la sella libera sono quelli dell’attuale secondo pilota Fabio Di Giannantonio, poleman del GP del Mugello dello scorso anno, che in questa stagione sta oggettivamente deludendo e che potrebbe ambire al Paddock delle derivate di serie. Il secondo nome che si fa è quello dello squalo di Garbagnate Milanese, Tony Arbolino. Attualmente in testa al campionato Moto2, il pilota numero 14 di MarcVDS gode di ottima stima da parte dei team e, soprattutto di un manager come Carlo Pernat che sa come muoversi. Il terzo nome è quello che è più sullo sfondo: attuale alfiere Yamaha ufficiale, ma quasi certamente in partenza, Franco Morbidelli cerca una sella per rimanere in MotoGP.

MOONEY VR46 DUCATI TEAM

Il secondo classificato nella classifica team, con una coppia di piloti che è letteralmente scoppiata in positivo in questo 2023, eventualmente si prepara a vivere per la prossima annata una parziale rivoluzione. Accanto al confermato Luca Marini, capace di ottenere due podi in stagione, potrebbe rimanere Marco Bezzecchi se non dovesse passare in PRAMAC. L’altro nome è quello di Franco Morbidelli che come detto è in uscita da Yamaha.

APRILIA RACING

Confermata totalmente la squadra Aprilia per il 2024, con Maverick Vinales ed Aleix Espargaro che, chissà, magari chiuderà la carriera proprio la prossima stagione. Team affiatato a caccia del risultato grosso.

WITHU RNF APRILIA

Tutto confermato anche nella squadra di Razlan Razali che, da questa stagione, corre con due Aprilia RS GP ai comandi di Miguel Oliveira, sfortunato protagonista di tanti incidenti, e Raul Fernandez, in ascesa dopo una stagione e qualche gara molto complicata tra KTM ed adattamento con la nuova moto di Noale.

RED BULL KTM FACTORY

Apriamo il capitolo Mattinghofen con il team Factory KTM guidato da Francesco Guidotti con Fabiano Sterlacchini ingegnere progettista. I due piloti, Brad Binder, autore di una grande stagione, e Jack Miller, troppo spesso a terra, ma comunque molto costante nei risultati, dovrebbero essere confermati. Sennonché dalla Moto2 preme per un posto nel team ufficiale il campione del mondo Moto3 2021, attuale secondo in classe intermedia, un talento vero e puro: Pedro Acosta.

GASGAS FACTORY RACING KTM

E proprio dal team ufficiale passa il futuro di GasGas, che per il 2024 ha un contratto con il solo Pol Esspargarò, il quale rientrerà a Silverstone dal terribile infortunio che lo ha visto coinvolto nella FP2 del primo GP dell’anno. Ci vorrà del tempo per riadattarsi alla MotoGP per il campione 2013 Moto2, tempo che non sembra esserci nella classe regina attuale. Spinge per la conferma Augusto Fernandez che, da esordiente sta si facendo fatica, ma che, con lo spettacolare quarto posto della corsa lunga di Le Mans, vuole dimostrare di valere la MotoGP. Chiaramente se non dovesse andare in KTM ufficiale, il posto in GasGas è assicurato per Pedro Acosta.

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP

Dopo tanti team che veleggiano in posizioni buone della classifica mondiale ora si comincia a parlare delle squadre che sono in difficoltà. Partiamo da Yamaha Ufficiale che confermerà il campione del Mondo 2021 MotoGP Fabio Quartararo, attualmente sotto i ferri dopo un infortunio. Nonostante questo ha ottenuto una meravigliosa terza piazza ad Assen nella Sprint, con menomazione. Al suo fianco, le speranze per una riconferma di Franco Morbidelli sono ridotte al lumicino, con tanta incertezza per il suo sostituto. Negli ultimi giorni si è anche parlato del “conejo” Augusto Fernandez.

REPSOL HONDA TEAM

Arriviamo al team più disastrato della stagione, ricco di infortuni per tutti i suoi alfieri. Entrambi i piloti hanno un contratto per la prossima stagione con il campione del mondo 2020, Mir, che sicuramente sarà confermato. Incognite totali dall’altra parte del box con l’otto volte campione del Mondo Marc Marquez che avrebbe un contratto per la prossima annata, con penale di 25 milioni di euro in caso di recesso anticipato. A gettare molte ombre sul suo futuro ci ha pensato Alberto Puig che, in una conferenza stampa organizzata Domenica 25 Giugno 2023, ha dichiarato come Honda non tenga in squadra piloti scontenti. Marc Marquez anche nelle sue dichiarazioni sembra aver raggiunto una sorta di “punto di saturazione”, per cui non escluderemmo nulla ora come ora, anche il ritiro.

LCR HONDA

Finiamo con l’unica squadra Honda vincitrice di un Gran Premio nel 2023. Ovvero quella di Lucio Cecchinello, che conferma il trionfatore del Texas, Alex Rins. Tante nubi e domande si fanno sul futuro del giapponese Takaaki Nakagami, che già nel 2023 non doveva prendere parte al Campionato. Al suo posto era previsto Ai Ogura, che ha preferito rimanere in Moto2. Per Nakagami però potrebbe esserci un po’ di riconoscenza da “spendere”, visto che in svariate occasioni in questo non fortunatissimo 2023 è stato il miglior pilota Honda.

Giacomo Da Rold