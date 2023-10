Marco Bezzecchi si è infortunato in una sessione di allenamento. In base alle prime indiscrezioni, il pilota VR46 è caduto mentre girava al Ranch, il romagnolo avrebbe riportato una frattura ad una clavicola. Il riminese probabilmente salterà quindi il GP d’Indonesia della prossima settimana, evento previsto in quel di Mandalika.

Marco Bezzecchi infortunato mentre girava al Ranch

Secondo quanto riportato da GPOne, Bezzecchi stava effettuando dei giri in compagnia dei piloti della VR46 Academy utilizzando la moto da flat track. Dalle prime indicazioni, risulta che il “Bez” abbia riportato la frattura ad una clavicola dopo una significativa scivolata. Non sappiamo ancora l’esatta dinamica dell’incidente né l’entità del danno fisico anche se non è da escludere la necessità di un intervento chirurgico.

In base a quanto accaduto vedremo se il centauro della formazione di Valentino Rossi avrà la possibilità di recarsi in Asia ed in Australia per l’inizio della parentesi che ci condurrà verso la conclusione della stagione agonistica.

Addio ai sogni di gloria per “Bez”?

L’incidente è un problema significativo per Bezzecchi che matematicamente era ancora in corsa per il Mondiale. Con 54 punti di distacco da Pecco Bagnaia, e sei gran premi ancora da disputare (più le relative sprint), Bezzecchi era ancora in piena lotta per il titolo.

Ed è un guaio anche per la VR46, la quale ha già perso per strada anche Luca Marini. Il “Maro” si è rotto anche lui la clavicola, nella Sprint del GP d’India. Il ritorno sembra previsto per il round indonesiano che commenteremo settimana prossima, ma attualmente non vi sono certezze.

La MotoGP si prepara, nel frattempo, per un nuovo evento da non perdere con Pecco Bagnaia e Jorge Martin che si contenderanno il primato assoluto. Il campione del mondo in carica potrebbe cedere per la prima volta il comando della graduatoria piloti, un duello senza esclusione di colpi che potrebbe risolversi nell’ultima decisiva prova.

Riccardo Trullo