Honda e Marc Marquez si separeranno alla fine dell’anno, con l’8 volte Campione del Mondo pronto a vestire i colori Ducati. Il movimento di mercato più chiacchierato della MotoGP raggiunge finalmente un punto, dal quale si creano le basi di una delle sfide più appassionanti di sempre.

LA DECISIONE È STATA PRESA: MARQUEZ LASCIA HONDA

Mesi e mesi di conversazioni, conferme alternate a smentite e continue voci provenienti dal paddock culminano oggi con il grande annuncio: alla fine del 2023 Marc Marquez lascerà Honda HRC al termine di una convivenza durata undici stagioni e capace di produrre 6 titoli Mondiali, 59 vittorie, 64 Pole Position e, soprattutto, tanti momenti di gioia e felicità. Quella che, purtroppo, è venuta a mancare a partire dall’infortunio del 2020, momento dal quale Marquez ha dovuto riadattare l’approccio alle corse, raffrontandosi per di più con un costruttore sempre più in difficoltà.

GRACIAS por este gran viaje @hrc_motogp. ❤️ 11 años juntos. 🙏 いつもありがとう Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación… pic.twitter.com/6rYLNfQrC2 — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 4, 2023

Chiudendo il capitolo HRC, il 30enne di Cervera si appresta a cominciare una nuova avventura, salendo in sella alla moto più competitiva della griglia. La squadra di riferimento sarà molto probabilmente Gresini Racing (l’annuncio è imminente), che per la prima volta vanterebbe nel box un pilota dal palmarès così ricco. Sarebbe sicuramente un grande orgoglio per la formazione del compianto Fausto (ora diretta dalla moglie Nadia Padovani), nonché una sfida considerevole. Restiamo in attesa della conferma da parte di Gresini Racing, pronta ad accogliere a braccia aperte il pilota più vincente dell’ultimo decennio, tra l’altro affiancandolo al fratello Alex.

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTOGP | GP GIAPPONE: LA GESTIONE DELLA DIREZIONE GARA FA ANCORA DISCUTERE