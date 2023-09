Dopo Bezzecchi, arriva un’altra conferma: anche Luca Marini rinnova con il team Mooney VR46 Racing Team, che nel 2024 manterrà così invariata la sua attuale line-up. L’annuncio è arrivato questa mattina, alla vigilia del GP di San Marino, la gara “di casa” di Luca.

MARINI, IL “NUMERO DIECI” DEL TEAM VR46

Un rinnovo che non è mai sembrato essere in discussione in questo 2023, nel quale Luca Marini ha dimostrato di avere più costanza rispetto al passato. Attualmente settimo nella classifica generale con 125 punti, ‘Maro’ è tra i piloti più consistenti della MotoGP in questa stagione, nella quale è anche andato a podio in occasione del GP delle Americhe (P2), a cui va aggiunto anche il terzo posto nella Sprint Race in Argentina.

Una scelta, dunque, di continuità per il pilota, nell’orbita della squadra di Tavullia da oltre sei anni. A questo si aggiunge il fatto di essere stato il primo pilota ad aver vestito i colori VR46 in MotoGP [nella stagione 2021, ndr]. Marini, infatti, approda nel team Moto2 nel 2018, anno in cui arriva anche il primo podio nel GP di Germania. Nel 2020 contribuisce alla conquista del Titolo a squadre Moto2, giungendo secondo nel Mondiale piloti [alle spalle di Enea Bastianini, ndr].

Luca, quindi, è quello che nel calcio verrebbe definito una “bandiera” della squadra. Ed è stata proprio questa la metafora scelta dal team VR46 per dare la notizia del rinnovo di Luca:

LE PAROLE DI LUCA E UCCIO

Luca Marini, fresco di rinnovo, commenta così la notizia: “Rimanere nel Mooney VR46 Racing Team anche nel 2024 è per me una questione di fiducia verso un gruppo di lavoro molto affiatato, con cui mi trovo molto bene e che crede in me da tanti anni. Come squadra, faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nel corso della prossima stagione. Non solo Vale, Uccio e Pablo che ringrazio, ma soprattutto tutta la squadra tecnica che mi supporta e Ducati. Essere tra i protagonisti del 2024, lottare per il Campionato come pilota e come Team è sicuramente un’ambizione reale.”

Gli fa eco anche Alessio ‘Uccio’ Salucci, Team Director della squadra: “Sono molto contento di poter confermare che Luca rimarrà con noi anche nel 2024. Sarà la settima stagione con il Team e questo è un riconoscimento di fiducia davvero significativo per tutti noi e tutti i nostri partner che supportano il progetto. Confermare, con l’appoggio di Ducati, una squadra in crescita è un importante pregio. Luca è un gran lavoratore, sempre preciso, focalizzato sui dettagli e questo è un vero plus nella MotoGP di oggi. Veloce, costante e molto solido, penso abbia raccolto meno di quanto si meritasse fino ad ora e spero possa togliersi tante soddisfazioni in queste gare che rimangono e nel futuro.“

Dalla nostra inviata a Misano Giorgia Guarnieri

