È arrivato il momento di dare i numeri. Da oggi cominciano le pagelle di fine stagione MotoGP, che accompagneranno i lettori di LiveGP.it fino a Natale. L’ordine sarà in base alla classifica a squadre: si comincia da GASGAS Factory Racing Tech3, team del rookie Augusto Fernández.

TECH3 RIMANE ULTIMA IN CLASSIFICA: VOTO 6.5

GASGAS Factory Racing Tech3, così come nel 2022, si prende l’ultimo posto nella classifica dedicata alle squadre. Se nella scorsa stagione era al 12° posto, nel 2023 la posizione occupata dal team francese è la 11ª a causa della dipartita di Suzuki alla fine dello scorso anno. Se la posizione non cambia, i risultati sono decisamente migliori. Raúl Fernández e Remy Gardner avevano totalizzato solamente 27 punti nell’arco dell’anno. Quest’anno sono ben 95, anche se sono 21 i punti che separano il costruttore spagnolo da LCR Honda.

Inutile dire come la stagione di GASGAS Factory Racing Tech3 sia stata condizionata dal terribile infortunio di Pol Espargaró nelle prove libere del Gran Premio di Portogallo. L’esperto spagnolo sarebbe stato il pilota di punta della formazione francese, al ritorno su una RC16 dopo un biennio difficile sulla RC213V. Se il #44 non ha potuto portare il proprio contributo alla causa, Tech3 ha scoperto il talento di Augusto Fernández, una delle rivelazioni di quest’anno.

AUGUSTO FERNÁNDEZ PIACEVOLE SORPRESA: VOTO 7.5

Arrivato da campione del Mondo Moto2, c’erano molti dubbi sulla prima stagione in MotoGP di Augusto Fernández. Il pilota spagnolo era molto meno quotato rispetto ai propri predecessori Raúl Fernández (passato in Aprilia RNF, ndr) e Remy Gardner (“retrocesso” in WorldSBK, ndr). I due rookie nel 2022 avevano faticato non poco nell’adattamento alla KTM RC16 nonostante l’indubbio talento di entrambi. Quasi a sorpresa, invece, il “Conejo” ha ampiamente dimostrato di poter stare in MotoGP, portando la sua GASGAS Tech3 al 17° posto nella classifica piloti al termine di una stagione piuttosto regolare.

Nella prima parte di stagione il pilota GASGAS è stato molto costante, portando la moto spesso e volentieri al traguardo. Importante è stato il 10° posto ottenuto al Gran Premio delle Americhe, gara molto complicata che ha visto solamente 13 piloti arrivare sotto la bandiera a scacchi. L’exploit è arrivato a Le Mans, gara nella quale Fernández ha concluso al 4° posto. Una gara fenomenale nel GP di casa per Tech3, Fernández è scattato dalla 12ª posizione dopo due cadute sia nella Sprint che nel Warm-Up. A seguito del GP di Francia, sono arrivati ben 6 piazzamenti a punti consecutivi per il #37. Nella seconda parte di stagione Fernández ha dimostrato di essere molto veloce anche in qualifica con ben 4 qualificazioni nel Q2. Alla fine dell’anno i 71 punti conquistati sono un ottimo bottino: arrivare davanti ad un pilota navigato come Takaaki Nakagami (18° a 56 punti, ndr) può considerarsi un discreto inizio.

POL ESPARGARÓ MIRACOLATO MA APPIEDATO: VOTO NC

Dare un voto alla stagione di Pol Espargaró sarebbe irrispettoso sia verso la persona che il pilota. Il terribile incidente di Portimão ha portato alla frattura di ben otto ossa: insomma, è un vero e proprio miracolo che il #44 sia potuto risalire in sella. Come si dice, oltre al danno, la beffa: nonostante il biennale firmato a metà 2022, il più giovane dei fratelli Espargaró non sarà sulla griglia nella prossima stagione MotoGP. KTM e Pierer Mobility Group hanno dimostrato, ancora una volta, di non gestire bene i contratti. La casa di Mattighofen ha avuto, ad un certo punto, ben cinque piloti sotto contratto. Alla fine, a farne le spese, è proprio Espargaró: sulla seconda GASGAS di Tech3 salirà Pedro Acosta, fresco campione uscente della Moto2. Ovviamente, “Polyccio” ha espresso il proprio disappunto tramite un post Instagram. Il ritorno in pista a sei mesi dall’incidente è stato commovente, così come il 6° posto conquistato nella Sprint del Gran Premio d’Austria, ultimo vero assolo di Pol Espargaró in MotoGP.

L’IMMINENTE DEBUTTO DI PEDRO ACOSTA

Quindi, che cosa aspetta GASGAS Factory Racing Tech3 nel 2024? Senza dubbio la squadra francese avrà i riflettori puntati addosso a causa del nuovo pilota messo sotto contratto per la nuova stagione. Il debutto di Pedro Acosta in MotoGP è atteso da tutti: la presa di contatto con la RC16 nei test di Valencia è stata piuttosto positiva. Il neo-iridato Moto2 ritroverà Augusto Fernández come compagno di box. I due, insieme, potrebbero schiodare il team di Hervé Poncharal dall’ultimo posto nella classifica a squadre.

Valentino Aggio

