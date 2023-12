Ducati Lenovo Team festeggia il titolo piloti MotoGP con Francesco Bagnaia ma… perde il titolo a squadre, complice anche i tanti infortuni di Enea Bastianini. Le vittorie sono comunque tante, ben undici, grazie alle dieci di Bagnaia e unico successo stagionale della “Bestia”.

DUCATI LENOVO TEAM, VINCE IL TITOLO PILOTI MA PERDE QUELLO A SQUADRE: VOTO 8

La squadra ufficiale di Borgo Panigale ha trionfato per il secondo anno consecutivo con Francesco Bagnaia ma, a causa dei tanti infortuni di Enea Bastianini non ha potuto competere con il team Pramac che, però ha avuto sempre i piloti titolari, per il titolo a squadre. Un dato inequivocabile è quello dei fine settimana in cui sono stati presenti Pecco ed Enea: solamente tredici su venti. Tra le tante note positive si possono citare i giochi di squadra negli ultimi round, come a Sepang, dove il riminese ha sostanzialmente difeso la posizione di Pecco.

FRANCESCO BAGNAIA, VINCERE E’ DIFFICILE, CONFERMARSI LO E’ DI PIU’: VOTO 9

Francesco Bagnaia si conferma campione del mondo. Già solo per questo meriterebbe il massimo dei voti. Questo però non è possibile anche a causa di alcuni errori che hanno di fatto tenuto aperto il campionato sino all’ultima gara. Per il pilota di Chivasso ha inevitabilmente inciso il botto di Barcellona che, qualcosa ha smosso a livello mentale per lui. Per il resto vincere è difficile, confermarsi lo è di più e questo successo lo pone tra le leggende di questa disciplina. In questa annata Bagnaia è riuscito a guidare anche al di sopra delle difficoltà la sua Ducati Desmosedici. Il piemontese è veramente forte sotto tanti punti di vista. A partire da quello mentale, in cui è imbattibile. Forse si può migliorare nelle Sprint, per il resto stagione quasi perfetta, testimoniata dai 467 punti, 7 sette vittorie in gara lunga, 4 Sprint vinte, 15 podi su 20 in gara lunga, 13 nella Sprint e 7 Pole. Bisogna sottolineare però le 5 cadute in gara che sono coincise con altrettanti ritiri.

ENEA BASTIANINI, STAGIONE DURISSIMA NON ESENTE DA ERRORI: VOTO 5

Stagione 2023 per Enea Bastianini da archiviare e cestinare il prima possibile, visto come è andata. Per lui solo l’acuto splendido di Sepang in Malesia e poco altro. Complici due infortuni, ha decisamente disatteso le aspettative che c’erano su di lui, in quanto nella passata annata era stato il pilota privato più vincente. Da lui ci si aspettava la lotta con il compagno di squadra per il titolo, invece è arrivata una sola vittoria. Capitolo infortuni: si parte da quello nella prima Sprint della storia in cui si frattura la scapola destra dopo un contatto con Luca Marini. Questo infortunio lo tiene fuori sino al Mugello dove rientra pur non essendo al 100%, e chiude entrambe le corse nono. Si stimava il suo ritorno al top intorno al GP dell’India, ma, appena dopo la partenza della gara MotoGP di Barcellona sbaglia e abbatte alcuni colleghi, procurandosi fratture alla mano e alla caviglia. Ritorna in Indonesia facendo veramente male, sino alla gara lunga della Malesia in cui vince con distacco. La prima ed unica perla in questo 2023 con Ducati Lenovo. Per Enea urge un super 2024 altrimenti il treno team ufficiale rischia di partire senza di lui.

Giacomo Da Rold