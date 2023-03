Dopo il team Mooney VR46, oggi è toccato a LCR Honda presentare le due RC213V con cui gareggeranno nel 2023 Álex Rins e Takaaki Nakagami in MotoGP. La squadra di Lucio Cecchinello ha finalmente svelato i colori delle nuove livree ed è pronta a partire per la nuova stagione dopo un 2022 decisamente sotto le aspettative, concluso nella parte bassa della classifica.

ÁLEX RINS, IL VOLTO NUOVO

La novità principale è proprio lui, Álex Rins, che da quest’anno correrà per il team LCR Honda Castrol. Il centauro spagnolo è un veterano: il 2023 sarà la sua dodicesima stagione nel Motomondiale, nonché la sesta in MotoGP.

L’esperienza, dunque, non manca, ma al tempo stesso non è mai abbastanza per lui: “In ogni annata ho imparato qualcosa di nuovo. Recentemente ho imparato a lavorare meglio sotto pressione, compiendo un passo avanti sotto il profilo della mentalità, per gestire le diverse situazioni. Al Rins di 15 anni fa direi di lavorare duro e divertirsi, circondandosi delle persone giuste.”

Lasciata alle spalle l’esperienza Suzuki, Rins è pronto a iniziare questa nuova avventura con i colori LCR e sogna già in grande: “Il mio sogno è ancora quello di vincere il titolo e sto continuando a lavorare e lottare per questo. Per puntare al top serve che tutto sia ai massimi livelli, dalla struttura di lavoro al tuo ambiente familiare”. Grande determinazione, ma anche consapevolezza dei propri mezzi in vista della prima gara, in programma a fine mese a Portimao: “Il mio punto forte come pilota credo sia la costanza: in un weekend di gara cerco di studiare tutti i dettagli, a partire dai dati dello scorso anno, per capire insieme al team la moto e come sfruttarla al massimo. Inizio il 2023 con voglia di lavorare e determinazione.”

TAAKAKI NAKAGAMI, LA CONFERMA

Se da un lato abbiamo una novità, dall’altro troviamo una conferma: parliamo di Takaaki Nakagami, alla sua sesta stagione in MotoGP con la squadra di Lucio Cecchinello. Dopo un 2022 difficile, il pilota giapponese tornerà a competere in sella alla sua RC213V del team LCR Honda Idemitsu.

Il 2023 dovrà essere per Nakagami e per LCR l’anno del riscatto. Pilota e team si conoscono alla perfezione e questo potrebbe rappresentare per loro un vantaggio, come ribadisce lo stesso pilota: “Un team davvero professionale, siamo molto affiatati e questo mi aiuta molto”. L’incognita, invece, sarà il nuovo format di gara, che da quest’anno vede la presenza delle Sprint Race al sabato pomeriggio: “Sarà come disputare 42 gare, ma siamo pronti per la sfida!”

Giorgia Guarnieri

