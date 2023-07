Il team Factory Ducati MotoGP non è certo stato fortunato nel 2023, complice soprattutto l’infortunio di inizio anno di Bastianini. Pecco Bagnaia è da 8,5, ed il team finalmente sembra aver trovato serenità

DUCATI FACTORY, DOMINIO MANCATO

Se ci si limitasse a guardare la classifica ufficiale del campionato, si potrebbe dire che in Ducati sono stati impeccabili e non c’è nulla da rivedere. Questi riassunti di stagione che andremo a proporre però saranno leggermente più approfonditi, proprio ad iniziare dal team che sta comandando il Motomondiale. Il team Factory Ducati MotoGP è attualmente in testa alla classifica piloti 2023 con Francesco Bagnaia titolato di 194 punti, ben 35 più di Jorge Martin e 36 più di Bezzecchi. In più, nel team c’è una certa atmosfera serena, rovinata solamente a tratti da qualche uscita infelice con la stampa. E allora perchè non siamo soddisfatti?

FRANCESCO BAGNAIA: PUÒ SOLO PERDERLO

Pecco Bagnaia questo mondiale può solo perderlo. O meglio, fino ad ora non sembra esista un pilota che possa impensierirlo a sufficienza sul lungo termine, e ne abbiamo parlato a più riprese a Motorbike Circus (anche con Guidotti e Vercellesi, o con Carlo Pernat e Zanetti). Quindi, il “poco” distacco dagli avversari è più merito suo che di Martin, Bezzecchi o Binder. Al campione del mondo in carica mancano un totale di 70 punti, suddivisi in tre diverse cadute avute tutte mentre era in testa (o vicino) alla gara. La prima chiaramente è quella di Rio Hondo, dove l’errore è arrivato al 17° giro mentre era in seconda piazza.

La seconda, più grave, è quella della gara successiva, ad Austin, dove Pecco era in testa e andante verso una corsa solitaria. La terza invece è forse da dividere (anche se non in eque proporzioni) con Viñales, con cui è andato a contatto con Le Mans. Senza questi tre errori, Pecco avrebbe già più di tre gran premi di distacco da Martin, e potrebbe accontentarsi del podio ad ogni gara. Ed invece bisogna continuare a spingere, perchè sia Jorge che Marco sentono il profumo della leadership di campionato, e non è la lotta disperata che poteva essere.

ENEA BASTIANINI: ANCORA TROPPO PRESTO

Non è una nostra scelta incentrare i risultati 2023 del team Factory Ducati in MotoGP su Bagnaia, bensì un modo per essere gentili con un pilota che non ha potuto ancora dire la sua: Bastianini. Enea è stato centrato nella prima gara di campionato da Luca Marini, che lo ha estromesso dalla lotta per le posizioni che contano. Contatto ovviamente involontario, per quanto la manovra fosse chiaramente difficile da portare a termine, che è risultato in un infortunio che Enea sta scontando tutt’ora. Dal suo rientro al Mugello, il “Bestia” ha ottenuto due top ten ed un ritiro ad Assen, che fa pensare che comunque si stia tornando ad una condizione buona per correre. Ma il 100% è ancora lontano, e valutare Enea in questo momento è impossibile. Vedremo nella seconda parte di campionato come andrà.

Alex Dibisceglia

