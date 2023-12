La KTM è determinata più che mai ad espandere le proprie operazioni in MotoGP con un terzo team. Fallito il primo tentativo, causa l’insistenza di Dorna a non concederle lo slot lasciato libero dalla Suzuki, la casa di Mattinghofen ha rimandato il discorso al 2025. Il reparto corse diretto da Pit Beirer ha fissato una scadenza oltre il quale non si potrà andare, il tempo a disposizione non è infinito

MotoGP: entro quando la KTM dovrà decidere sul terzo team

Di questa scadenza ne ha parlato lo stesso Pit Beirer, in un’intervista che ha rilasciato alla testata Speedweek: “Il completamento del nuovo materiale e l’ingresso di Pedro Acosta nel Campionato del Mondo MotoGP sono ora una priorità“, ha spiegato l’ex pilota di motocross. “Vogliamo prendere una decisione definitiva nei primi tre mesi del nuovo anno se puntiamo anche ad un terzo team MotoGP. Se me lo chiedete oggi vi risponderò: ‘Sì, voglio una terza squadra’“.

“Ci sono vantaggi con sei piloti invece di quattro. Hai più tempo in pista, puoi confrontare più dati, hai più possibilità di partire accanto ai quattro migliori piloti quando un giovane talento. Due posti aggiuntivi in ​​MotoGP sarebbero estremamente utili per il nostro progetto. Ecco perché per il 2025 discuteremo con tutti i team clienti i cui contratti con un costruttore sono in scadenza“.

Dalle parole di Beirer capiamo che KTM ha cambiato strategia sul terzo team. Ha rinunciato definitivamente a portare una nuova struttura, preferendo puntare su una già esistente. La scelta però è difficile. Gresini, ad esempio, ha giurato fedeltà a Ducati, e VR46 sembra orientata verso Yamaha. I nuovi arrivati di Trackhouse sono affiliati ad Aprilia, ed è probabile che continueranno a lavorare con la casa veneta. L’opzione che sembra più percorribile è LCR, in scadenza di contratto con la Honda.

Concessioni indigeste

La casa giapponese, assieme alla connazionale Yamaha, ha beneficiato del nuovo sistema di concessioni, che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione. La cosa a Beirer non è andata giù: “La Honda ha vinto una gara nel 2023, noi no. Perché non otteniamo nuove agevolazioni?. La Honda avrebbe dovuto investire i soldi in tempo nello sviluppo della moto invece che nell’ingaggio dei piloti“. Nel suo discorso, Beirer ha espresso parere contrario sugli aiuti ai giapponesi, principio sulla quale Dorna ha modificato il sistema delle autorizzazioni agli sviluppi.

Beirer non si è limitato ad attaccare Honda, ma ha avuto da ridire anche sulla Ducati. “Se ci sono otto Ducati in griglia, non vedo perché abbiano bisogno di una nona moto con una wildcard in campo.

Nel 2024 i bolognesi avranno solo 170 gomme per i test, ma già adesso ne usano molte meno con il test team. Aprilia ha dichiarato l’uso di 150 gomme, ne disporrà di 220 per l’imminente stagione agonistica. Nelle prossime settimane si attendono sicuramente nuovi sviluppi in vista dell’accensione dei motori.

Riccardo Trullo