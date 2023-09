Jack Miller correrà con KTM nel 2024? Ufficialmente, l’australiano ha un contratto per la prossima stagione, ma gira la voce che potrebbe essere “declassato” a test rider per far posto a Pedro Acosta. La casa austriaca ha cercato disperatamente di ottenere una quinta moto per la prossima stagione, ma la Dorna ha detto di no.

Quei rumors che vorrebbero Jack Miller come “riserva” KTM

Nei giorni scorsi Motosprint ha svelato uno scenario decisamente inquietante per il pilota australiano. Pur rimanendo legato a Mattinghofen, “Thriller” potrebbe perdere il posto da titolare, lasciandolo al fenomeno spagnolo. Il numero 43 rimarrebbe a disposizione in veste di pilota di riserva, partecipando ai test e correndo come wild card. Queste ultime aumenteranno di numero, passando da tre a sei.

Per convincere Miller a fare un passo indietro, la casa avrebbe offerto un ingaggio principesco, il doppio di quello attuale. Se questa voce dovesse essere confermata, la squadra ufficiale della “Kappa” sarebbe composta da Acosta e da Brad Binder, fresco di rinnovo biennale. Il team Tech3 Gas Gas resterebbe com’è, con Pol Espargaro ed il rookie Augusto Fernandez.

La smentita di KTM

Tutto questo, però, è in teoria. Nella pratica sembra proprio che Jack Miller continuerà a disputare i Gran Premi sulla KTM ufficiale. Come riporta DAZN Spagna, la casa di Mattinghofen ha smentito categoricamente il rumors in questione. Idem il team manager Francesco Guidotti, che ad AS ha detto che non è possibile fare la rotazione di cinque piloti su quattro moto.

DAZN Spagna riporta inoltre che la quinta RC16 è ancora possibile, sebbene sia molto difficile. Il piano B consiste nel “sacrificio” di Augusto Fernandez, il quale lascerebbe il suo ruolo in attesa di tornare nel giro nel 2025. In precedenza Pit Beirer aveva provato a convincere LCR a cambiare marca, ma Lucio Cecchinello ha preferito restare fedele alla Honda.

Riccardo Trullo