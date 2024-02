Il progressivo miglioramento di KTM, nel corso delle ultime stagioni di MotoGP, ha consentito al team d’oltralpe di portare a casa ottimi risultati. Soprattutto nell’era dei piloti Jack Miller e Brad Binder, che nel 2023 conquistano complessivamente ben cinque podi, sfiorandone tanti altri. Questo ha portato al 2° posto nella classifica costruttori nel 2023. Così facendo la RC16 si è candidata ad essere una delle pochissime moto che può contrastare l’egemonia del lotto Ducati: esaminiamone i punti di forza.

KTM SEMPRE ALL’AVANGUARDIA

L’avventura in MotoGP per il prototipo di Mattighofen è iniziata nel 2017 quando il duo piloti era composto da Bradley Smith e Pol Espargaró. A sette anni dal debutto nella classe regina il team arancio-nero lotta nel gruppo dei migliori. Al posto del britannico e dello spagnolo ora sono subentrati due piloti di altrettanto livello come Brad Binder, sudafricano campione del mondo Moto3 nel 2016, e l’australiano ex Ducati Jack Miller.

Oltre i piloti, un altro punto di forza della KTM sono soprattutto le persone che compongono la squadra e di cui Pit Beirer ha saputo intelligentemente circondarsi. Uno su tutti è il team manager Francesco Guidotti. L’italiano classe 1972 dopo una lunga militanza in Ducati Pramac, contornata da ottime performance, dallo scorso anno dirige e fa parte della squadra KTM. Il toscano ha portato nel team le competenze e le capacità che mancavano al colosso austriaco. Al fianco dell’italiano c’è il direttore tecnico Sebastian Risse, uno dei più bravi in materia di sviluppo, che sta svolgendo da anni un lavoro formidabile ed il merito dei passi in avanti fatti negli ultimi anni è anche suo.

GUIDOTTI: “MANCA QUALCOSA PER RAGGIUNGERE DUCATI”

Proprio il team manager Francesco Guidotti, in occasione della presentazione della nuova moto 2024, svelata poco tempo fa, delinea le aspettative puntando l’occhio verso la rivale Ducati: “Cosa ci manca per arrivare al livello della casa italiana? Intanto quasi 15 anni di esperienza in più, che non te li inventi. Puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma non recuperi così tanti anni di attività in poco tempo. Però bisogna provarci ed essere ottimisti, sennò sei battuto in partenza. Stiamo lavorando bene. Ovviamente sconfiggere un’armata così pesante non sarà facile, però dobbiamo pensare che KTM non è più agli inizi. Dopo tanto lavoro nel 2020-21 siamo arrivati a grandissimi risultati, poi c’è stato un po’ di stallo forse a causa della perdita delle concessioni. Siamo arrivati a uno stage di sviluppo più specifico. Il divario non è eccessivo come si pensa. Tra noi e Ducati manca un po’ di tecnologia. Ma soprattutto quella sensazione che a volte ti fa decidere per una cosa o per l’altra, quel feeling, a volte è solo questione di esperienza. Se faremo un altro piccolo passo entro fine stagione, poi saremo lì”.

L’exploit delle ultime stagioni è anche dovuto all’ingaggio di Dani Pedrosa come collaudatore, fulcro dello sviluppo tecnico del prototipo austriaco. Il pilota bandiera Honda HRC è stato una leggenda del motociclismo: il suo stile di guida ancora attuale gli permette di dare un feedback preciso agli ingegneri, capaci quindi di sviluppare al meglio la moto.

I PUNTI DI FORZA DELLA KTM RC16

La RC16 è una moto che fa della rigidezza e stabilità la sua forza. Predilige forti staccate ed entrate in curva brusche, caratteristiche di guida che inoltre sono nelle corde del sudafricano e di Miller. Infatti i risultati migliori sono arrivati su piste con layout veloce come il Red Bull Ring, in Qatar, a Silverstone e Valencia. Il prototipo ora è più coerente e migliore per vari motivi: una configurazione di accensione rivista, un’elettronica che interferisce meno con ciò che il pilota vuole fare. Un telaio più lungo in carbonio, una novità nel paddock che solo KTM ha scelto di adottare fino ad ora.

Infine importanti aggiornamenti aerodinamici come la carena a scalino, portata a Sepang in occasione dei test MotoGP, e le alette di generose dimensioni che hanno migliorato ulteriormente l’efficienza del prototipo, con l’obiettivo di scaricare a terra più potenza possibile. Incrementato anche il grip al posteriore in uscita e entrata curva. Il tutto che ruota inevitabilmente intorno al motore quattro cilindri a V austriaco. Questi sono i punti vincenti hanno reso, ma che ancor di più renderanno, il prototipo performante tanto da sperare di vederlo dare battaglia seriamente alla Desmosedici in questa nuova stagione.

COME SONO ANDATI I TEST DI SEPANG PER KTM

Avevamo accennato i test prestagionali svolti il 6-8 febbraio sul tracciato Malese. Anche KTM era ovviamente presente e con le quattro moto, considerando anche il duo Gas Gas, ha ben figurato. Da sottolineare le ottime prestazioni di Brad Binder che nella tre giorni sul circuito di Sepang ha ottenuto un 3° posto nella seconda giornata e la 7ª posizione nel Day 3.

Non sfigura il rookie Pedro Acosta, fresco campione del mondo Moto2 alla seconda esperienza su una MotoGP dopo il breve test di Valencia in Novembre. Lo spagnolo classe 2004 ha ottenuto una strabiliante 2ª posizione al primo giorno a solo +0.269 dal leader Martín. Nei due giorni successivi si è piazzato rispettivamente al 8° e 9° posto. Questi risultati fanno capire la stoffa del giovane pilota: nonostante la poca esperienza, le premesse sono più che incoraggianti. Per quanto riguarda Miller e Augusto Fernández sono stati dei test complicati. Il pilota KTM Factory e quello Tech3 non sono riusciti a fornire una prestazione adeguata, rimanendo al di fuori della top 10 per buona parte dei test.

SARÀ L’ANNO GIUSTO PER LA SQUADRA AUSTRIACA?

Le possibilità per far bene sono alte e le aspettative altrettanto. Dopo un 2023 di assestamento KTM è chiamata a portare a casa dei risultati di livello. Sicuramente le otto moto Ducati non renderanno la vita facile al prototipo austriaco, ma Guidotti e compagni devono essere consapevoli di poter lottare nel gruppo dei migliori. Inoltre l’ingaggio di Acosta, seppur alle prime armi nel team satellite Tech3, darà una consistente scossa ai piloti di Mattighofen fin dal primo appuntamento. La gara inaugurale in Qatar sarà complicata per tutti, essendo la prima, ma le caratteristiche della RC16 strizzano l’occhio alle curve lunghe e il rettilineo veloce del circuito di Lusail, dove Binder conquistò il secondo posto nel 2022.

Damiano Cavallari

