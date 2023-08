È ormai ufficiale l’accordo biennale siglato tra Johann Zarco e LCR Honda a partire dalla stagione 2024 di MotoGP. Il pilota francese cambia così marca dopo ben quattro stagioni in sella alla Ducati, oltre ai due anni in Yamaha ed alla mezza stagione in KTM. Quello che non molti si ricordano è che il due volte iridato Moto2 ha già corso con il team di Lucio Cecchinello, ovvero negli ultimi tre Gran Premi del 2019.

LA SFIDA FALLITA CON KTM

Nonostante due buone stagioni in Yamaha Tech 3, ma senza la possibilità di passare al team ufficiale, Johann Zarco ha deciso di cambiare aria. Alla fine della stagione 2018 il pilota francese ha deciso così di abbracciare il progetto di KTM con un contratto biennale. La casa di Mattighofen era rientrata solamente da due stagioni nella classe regina, ottenendo un solo podio con Pol Espargaró (3° al Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, nde).

Il pilota di Cannes non si è affatto adattato ad una RC16 ancora piuttosto acerba, concludendo sempre ai margini della zona punti nella prima metà di stagione. Zarco è entrato una sola volta all’interno della top 10 in occasione del Gran Premio di Catalunya, concluso al 10° posto. In quell’occasione furono solo 13 i piloti al traguardo. Dopo il Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring, esattamente il 12 Agosto 2019, Johann Zarco e KTM hanno deciso di non continuare l’avventura nella stagione 2020. Il francese, rinunciando al secondo anno di contratto, avrebbe comunque finito la stagione con KTM, così come riporta il comunicato: “Sia Johann [Zarco] che il team hanno deciso di non proseguire nel 2020 e daranno il massimo per gli ultimi otto round della stagione”. La cosa è stata però smentita dalla stessa KTM, che dal Gran Premio di Aragón ha deciso di schierare il tester Mika Kallio, di fatto licenziando Zarco.

L’OCCASIONE CON LCR HONDA

Dopo solo qualche gara da disoccupato, Johann Zarco con LCR Honda è rientrato in MotoGP dalla porta di servizio. Il pilota titolare Takaaki Nakagami ha tenuto duro fino alla gara di casa salvo poi dover mettere la parola “fine” alla sua stagione. Il #30 si è infortunato ad una spalla in occasione del Gran Premio d’Olanda ad Assen. Dopo tante gare di sofferenza, Nakagami ha finalmente deciso di operarsi alla spalla malandata, lasciando così la propria sella a Johann Zarco per gli ultimi tre appuntamenti del 2019. Il francese avrebbe così corso a Phillip Island, Sepang e Valencia. Inizialmente si vociferava che Zarco avrebbe potuto addirittura rubare il posto a Jorge Lorenzo nel team ufficiale Honda, ovviamente prima che il cinque volte iridato annunciasse il suo ritiro dal motociclismo.

POTENZIALE BUONO, MA POCHI RISULTATI

Senza dubbio ci sono molti rimpianti riguardo le tre gare disputate da Johann Zarco con LCR Honda. Il transalpino si è adattato piuttosto bene alla RC213V di Lucio Cecchinello, classificandosi 14° alla prima qualifica col team italiano. In gara Zarco ha chiuso al 13° posto, conquistando quindi tre punti perdendo la volata con l’ex compagno Pol Espargaró. Già a Sepang Johann Zarco e LCR Honda hanno fatto vedere i primi lampi di velocità: il francese si è qualificato direttamente al Q2, classificandosi poi al 9° posto in griglia. In gara Zarco, dover aver fatto una gara di vertice ed aver addirittura sfiorato l’ottava posizione, è purtroppo caduto al 16° dei 20 giri in programma.

A Valencia Zarco si qualifica 13°, mancando l’accesso al Q2 di quasi tre decimi. In gara Zarco ha rimontato fino all’undicesimo posto, ma una perdita di anteriore in curva 6 ha terminato prematuramente la sua gara. Il #5 è anche stato colpito dalla moto del debuttante Iker Lecuona.

VIRATA IMPROVVISA, ZARCO ENTRA NELL’ORBITA DUCATI

Le tre gare disputate da Johann Zarco con LCR Honda sono servite al francese per rilanciarsi sul mercato in ottica 2020. La squadra di Lucio Cecchinello ha ovviamente rispettato il contratto col proprio pilota di punta Cal Crutchlow. Confermato anche Takaaki Nakagami, ovviamente voluto dalla casa madre. Con il ritiro repentino da parte di Jorge Lorenzo, il team ufficiale Honda ha deciso di promuovere l’iridato Moto2 Álex Márquez. L’ex Marc VDS ha giocato un ruolo fondamentale nel rinnovo del fratello Marc con HRC.

Nel corso dell’inverno Johann Zarco è riuscito a soffiare (non senza polemiche) il posto nel team Esponsorama Racing al ceco Karel Abraham, apparentemente confermato per la stagione 2020 di MotoGP. Con la Desmosedici GP19 Zarco ha conquistato un podio nel 2020, ironia della sorte, a Brno, il tracciato di proprietà della famiglia Abraham. Nel 2021 Zarco ha affiancato Jorge Martín in Pramac Racing. La squadra di Paolo Campinoti aveva promosso sia Francesco Bagnaia che Jack Miller nel team ufficiale.

Valentino Aggio

