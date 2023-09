La Ducati ricorderà il GP di Catalogna per molto tempo, e non per le vittorie. Oltre a Pecco Bagnaia, anche Enea Bastianini è vittima di un incidente al primo giro. Dalla carambola che lo ha visto cadere con altri piloti, il riminese è uscito con due fratture. In più, dovrà scontare un Long Lap Penalty.

Incidente al via per Enea Bastianini: come sta il rider Ducati

Al pronti via, per recuperare posizioni, Bastianini ha tentato una staccata impossibile, all’ingresso di curva 1. Il numero 23 ha toccato Johann Zarco, innescando un vero e proprio effetto valanga. Oltre a lui ed al francese, sono caduti anche Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez e Marco Bezzecchi. La direzione gara ha esposto la bandiera rossa, anche a causa del violento highside che ha coinvolto Bagnaia.

The race was off to a heart-stopping start! 😱 It was T1 mayhem at the back of the field with five riders involved in a crash 💥#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/hyKKi9avIw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 3, 2023

Enea non ha ripreso il via, in quanto ha lamentato forti dolori. Ha raggiunto in scooter il centro medico, per poi essere trasferito all’ospedale generale di Barcellona. La diagnosi finale è di una frattura al malleolo tibiale alla gamba sinistra, ed un’altra al secondo metacarpo della mano sinistra. Gli altri piloti coinvolti sono rimasti illesi, e hanno ripreso regolarmente la gara.

Operazione in vista e Long Lap Penalty

Secondo quanto dichiarato da Ducati, il pilota sarà operato sia alla gamba che alla mano. Al rientro in Italia, il campione del mondo Moto2 farà degli accertamenti per poi definire meglio i tempi di recupero. Molto probabilmente, non parteciperà ai test di Misano, e salterà anche il GP. Tornando all’incidente, La direzione gara ha ritenuto Enea Bastianini responsabile dell’accaduto, e lo ha punito con un Long Lap Penalty. Lo sconterà al primo GP in cui tornerà. Intanto, gli auguriamo una pronta guarigione.

Riccardo Trullo