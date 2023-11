Al termine del decisivo Gran Premio della Comunità Valenciana MotoGP, Honda ha finalmente svelato il nome del pilota che affiancherà Joan Mir la prossima stagione. La voce già che circolava da settimane ha trovato conferma: sarà Luca Marini il nuovo pilota HRC. L’italiano ha firmato un contratto biennale.

DA DUCATI A HONDA: UN SALTO NEL BUIO

In MotoGP passare in Honda dopo tre stagioni su Ducati, di questi tempi, non è proprio un passo in avanti. Una scelta se non altro coraggiosa da parte di Luca Marini, il quale aveva annunciato il rinnovo con Mooney VR46 Racing Team nel corso dell’estate. In MotoGP Honda, al momento, è una delle case più in difficoltà. Il colosso di Tokyo è al termine di una delle peggiori stagioni nel Motomondiale, mentre Ducati sta continuando il proprio dominio in pista. Marini, nonostante degli ottimi progressi fatti in questa stagione, è l’unica Desmosedici a non aver vinto un Gran Premio nell’arco del 2023. I due podi hanno permesso al #10 di arrivare 7° nel mondiale. Di certo il fratello di Valentino Rossi potrà usufruire di tutti i vantaggi di una squadra ufficiale: sia per quanto riguarda il valore economico, sia per la centralità nel progetto. Marini potrà guidare, insieme agli altri piloti Honda, lo sviluppo e la risalita di HRC nel Motomondiale.

23 ANNI DOPO IL FRATELLO VALENTINO ROSSI

Viene quasi spontaneo il paragone tra Luca Marini e Valentino Rossi. Entrambi i fratelli, ad un certo punto delle loro carriere, hanno firmato in MotoGP per Honda. Il “Dottore” ha rappresentato l’Ala Dorata dal 2000 al 2003, vincendo tre titoli piloti e dando vita ad uno dei cicli vincenti più grandi di quest’ultimo ventennio. Chiaramente la situazione che troverà Marini in Honda sarà ben diversa: un costruttore in piena crisi di risultati e con un progetto quantomeno rivedibile. “Maro” sarebbe però messo al centro del progetto di una delle case più importanti al Mondo, con la possibilità di sviluppare la RC213V. In quest’ottica, il contratto biennale fa bene all’italiano.

DOMANI INIZIA L’AVVENTURA CON HONDA

I test MotoGP vedranno Honda e Luca Marini scendere in pista per la prima volta nella giornata di domani al Circuito Ricardo Tormo di Valencia. Il classe 1997 prenderà per la prima volta contatto con la RC213V, mentre non si sa ancora se il suo compagno Joan Mir sarà in pista. Il pilota spagnolo è stato dichiarato unfit per l’ultimo weekend stagionale dopo una brutta caduta nel corso delle libere di Venerdì. Marini, insieme a Johann Zarco (pilota LCR, ndr) faranno il proprio debutto sulla moto giapponese.

Valentino Aggio

