Conclusi i primi test stagionali della MotoGP, è tempo di bilanci in casa Honda e la situazione appare tutt’altro che rosea per il team giapponese. Márquez ha affermato di essere più soddisfatto delle sue condizioni fisiche che della moto, mentre Mir è ancora lontano dai tempi di Ducati e Aprilia.

Marc detta la linea da seguire

Marc Márquez, il più esperto dei piloti Honda, ha girato molto in questi tre giorni, scartando via via tre dei quattro modelli messi a disposizione dalla Casa. Come ha lui stesso affermato, il nuovo direttore tecnico Kawauchi «vuole capire molte cose a livello di concetti», motivo per cui il centauro di Cervera ha effettuato diverse prove, nella speranza di ottenere quante più informazioni utili possibile per lo sviluppo della moto.

Márquez ha chiuso con il decimo crono, in 1’58”666, risultando il primo pilota su moto non italiana nella classifica dei tempi dei test. Un risultato di certo non incoraggiante per Honda, che presenta gli stessi problemi già riscontrati a Valencia: poca trazione e difficoltà nelle frenate ad alta velocità. Problemi che i giapponesi dovranno risolvere in fretta in vista dei prossimi test a Portimao. Come ha sottolineato lo stesso Márquez, infatti, a Sepang «era importante prendere una direzione», scegliendo una dei prototipi da sviluppare. Ora, però, è tempo di fare uno step ulteriore per tornare competitivi.

Mir contento dei passi avanti

Discorso diverso, invece, per Joan Mir. Il pilota maiorchino ha iniziato a prendere confidenza con la sua RC213V proprio durante questi primi test, non andando oltre il 12° tempo. Mir si è detto contento di aver fatto passi avanti: «Ho imparato molto e ho iniziato a guidare come mi chiede la Honda». Rimane, però, coi piedi per terra perché «siamo ancora lontani da Ducati e Aprilia». In Malesia, Mir ha provato due telai diversi, facendo registrare il suo miglior crono con quello nuovo. Come Márquez, anche lui ha ricontrato problemi di trazione, l’aspetto su cui Honda sembra perdere di più rispetto agli avversari.

Questi test, dunque, hanno ancora una volta confermato i problemi di sviluppo che hanno caratterizzato le ultime stagioni di Honda. La speranza è quella di vedere delle evoluzioni tecniche importanti ai prossimi test, in programma a Portimao l’11 e il 12 marzo. Un interessante antipasto in vista del primo appuntamento della stagione, che partirà proprio in Portogallo il 26 marzo.

Giorgia Guarnieri

