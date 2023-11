Tutta l’attenzione nel weekend del GP Valencia di MotoGP è concentrata giustamente sulla sfida Bagnaia-Martin per il titolo, ma a dominare il venerdì è stato a sorpresa Maverick Vinales. Lo spagnolo di Aprilia ha infatti chiuso la giornata con il miglior tempo abbattendo il record della pista, mostrando anche fiducia per i progressi fatti dalla Casa di Noale da Sepang in poi.

MIGLIOR TEMPO CON RECORD

E’ Maverick Vinales ad essere sotto i riflettori dopo aver ottenuto il miglior tempo nel venerdì del GP Valencia di MotoGP: Weekend in cui comunque e giustamente tutta l’attenzione è focalizzata sui due contendenti al titolo Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo di Aprilia invece si è dimostrato il più veloce oggi grazie al suo 1:29.142 che lo mette in testa, staccando di 1427 millesimi lo spagnolo del Team Pramac. Vinales oltre ad ottenere il miglior riferimento, ottiene anche il record della pista, che resisteva dal 2016 quando è stato Jorge Lorenzo a prendersi la pole.

Lo spagnolo di Aprilia ha inoltre dimostrato parecchia fiducia dopo i buon i risultati ottenuti dopo la Malesia, segno che “Top Gin” è sempre più leader della casa di Noale. Vinales infatti sta vivendo un finale di stagione in crescendo, che dimostra come l’Aprilia stia migliorando non solo qui a Valencia, ma anche in ottica 2024. Il costruttore italiano infatti non ha vissuto un’annata del tutto positiva, e solo in qualche occasione ha mostrato la velocità e la costanza che ha avuto nella passata stagione. Per Vinales questo doveva essere infatti l’anno del riscatto ma la vittoria alla fine non è mai arrivata. Nonostante questo a Noale non si sono mai arresi e dalla Malesia in poi sembrano aver ritrovato la strada come dimostrato dal miglior tempo dello spagnolo qui a Valencia.

LE DICHIARAZIONI DI VINALES

Al termine del venerdì di prove libere a Valencia, Vinales ha dichiarato: “Oggi siamo stati veloci e finalmente riesco a fare la differenza con la gomma nuova, cosa che ci è mancata in questa stagione. In ogni caso oggi è soltanto venerdì e domani sicuramente i tempi si abbasseranno. Comunque già in Qatar si erano notati i miglioramenti ed oggi siamo riusciti a confermarlo. L’importante è stato capire perché quando mettevamo la gomma nuova non riuscivamo a migliorare, ma da Sepang l’abbiamo capito. Tutto questo è stato importante in vista del prossimo anno, che sarà importante sia per Aprilia che per me”.

Vinales prosegue spiegando cosa è migliorato: “Il problema più grande l’abbiamo avuto sempre in condizioni in cui c’e tanto grip. In questa situazione la gomma posteriore tendeva al sottosterzo e non riuscivo a guidare al massimo sfruttando il mio stile di guida, anche perché stressavamo molto la gomma anteriore. Abbiamo capito che c’era qualcosa che non andava ed a Sepang abbiamo risolto il problema. Essere veloci in piste diverse tra loro come Sepang, Qatar e Valencia dimostra che siamo sulla strada giusta”.

Julian D’Agata