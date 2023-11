A Valencia il Mondiale MotoGP è ancora aperto. Nel GP della Comunità Valenciana, a trionfare nella Sprint Race è un sontuoso Jorge Martín, che precede Brad Binder e Marc Marquez. Più arretrato Francesco Bagnaia, quinto al traguardo alle spalle del poleman Maverick Viñales.

MARTINATOR RE DELLE SPRINT

Doveva vincere e così è stato: Jorge Martín trionfa nella Sprint Race di Valencia e tiene aperti i giochi iridati in MotoGP. Per lo spagnolo è la settima vittoria stagionale nelle gare brevi, un risultato inavvicinabile per gli avversari che lo rende un vero e proprio specialista del format.

Come detto, sul podio troviamo anche due consistenti Brad Binder e Marc Marquez, che chiudono la Sprint Race rispettivamente in seconda e terza posizione, dopo essere stati protagonisti nelle fasi iniziali della corsa. Quarta piazza per Maverick Viñales, scattato dalla pole e a lungo in testa, ma poi in difficoltà nel tenere testa al ritorno di Martín, Binder e Viñales.

Solo quinto Francesco Bagnaia, mai realmente in grado di tenere il passo del gruppo davanti. Con questo risultato ora ‘Pecco’ si ritrova con 14 punti di vantaggio su Martín, sette in meno rispetto alla vigilia del GP. A seguire troviamo le quattro Ducati di Fabio Di Giannantonio [nel finale apparso addirittura più veloce di Bagnaia, ndr], Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Johann Zarco, rispettivamente sesto, settimo, ottavo e nono. Chiude la top ten Augusto Fernandez, decimo.

DIFFICOLTA PER A. ESPARGARO E MARINI, DISASTRO YAMAHA

Una gara in ombra per Aleix Espargarò e Luca Marini, rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo alle spalle di Raul Fernandez (undicesimo) e Jack Miller (dodicesimo). Giornata complicata anche per Enea Bastianini, che dopo aver mancato l’accesso al Q2 chiude la Sprint race in diciassettesima posizione, a oltre 12″ dal vincitore.

Ennesima Sprint Race di MotoGP da dimenticare per i piloti Yamaha. Franco Morbidelli non riesce ad andare oltre la quindicesima posizione. Va peggio a Fabio Quartararo, caduto nella prima metà di gara mentre si trovava in lotta con Francesco Bagnaia per la quinta posizione.

MOTOGP | I RISULTATI DELLA SPRINT RACE

Dalla nostra inviata a Valencia Giorgia Guarnieri

