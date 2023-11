Come successo nella giornata di Venerdì, in MotoGP al GP di Valencia nella lotta mondiale la spunta ancora una volta Maverick Viñales. Il pilota Aprilia centra la prima pole position della sua carriera con il marchio di Noale, la 14ª in carriera in top class. Viñales precede un formidabile Francesco Bagnaia, 2° direttamente dal Q1, Johann Zarco è 3°.

MAVERICK VIÑALES SI CONFERMA IL MIGLIORE A VALENCIA

Maverick Viñales torna in pole position in MotoGP al GP di Valencia per la prima volta con la RS-GP. Il pilota spagnolo si conferma in grandissimo spolvero al Ricardo Tormo di Valencia, conquistando la prima partenza al palo dal Gran Premio d’Olanda 2021 ad Assen, nella penultima gara in sella alla Yamaha. Un tempismo perfetto per “Top Gun“, autore del nuovo record della pista in 1:28.931. Questa è la quarta pole position per Aprilia in MotoGP: le altre tre sono state conquistate da Aleix Espargaró (Argentina e Catalunya 2022, Spagna 2023, ndr), oggi solo 12° ed ultimo classificato nel Q2.

CINICO FRANCESCO BAGNAIA: DAL Q1 ALLA 2ª CASELLA

È un Francesco Bagnaia cinico e velocissimo nella mattinata MotoGP al GP di Valencia. Il leader del mondiale, dopo le critiche arrivate Venerdì per lo stress della sfida con Jorge Martín, ha zittito tutti con una performance incredibile. Il torinese ha dovuto prendere parte al Q1 dopo una prima giornata piuttosto difficile più dal punto di vista emotivo che in pista. Nella prima sessione di qualifiche Bagnaia ha stampato il 1° tempo davanti ad Álex Márquez (8° in griglia e caduto nel Q2, ndr).

Nel decisivo Q2, arrivato con una gomma in meno rispetto agli avversari, Francesco Bagnaia non si è fatto certo prendere dal panico. Il pilota Ducati ha fatto segnare un tempo alto nel primo tentativo, affrontato con gomma Soft usata al posteriore. 11° a metà turno, Bagnaia è sceso in pista per il secondo tentativo ed ha fatto segnare la migliore prestazione in 1:29.023, migliorata solamente da Viñales.

UN JORGE MARTÍN INFASTIDITO È SOLO 6° E BEFFATO DAL COMPAGNO ZARCO

Se Francesco Bagnaia è tornato in auge nelle qualifiche MotoGP al GP di Valencia, a soffrire questa volta è Jorge Martín. Lo spagnolo di Prima Pramac Racing partirà solo 6° sia per la Sprint che per il Gran Premio di domani. Il #89 ha dimostrato di essere veloce per larghi tratti del turno, ma senza mai mettere insieme un giro da prima fila. A metà turno, dopo il primo tentativo, Martín ha inaspettatamente deciso di cambiare moto. Una scelta strana, ma ancora più bizzarra è la scelta di montare una gomma Hard all’anteriore per l’ultimo e decisivo tentativo. Qualche piccolo errore di guida ha impedito allo spagnolo di migliorare sensibilmente il proprio crono. Martín chiude quindi la seconda fila, con una piccola polemica da parte del suo Team Manager Gino Borsoi, il quale ha parlato di una Soft anteriore difettosa nel primo tentativo.

Oltre al danno, arriva anche alla beffa per Martín. Johann Zarco, all’ultima gara con Prima Pramac Racing e Ducati, ha fatto segnare il 3° tempo all’ultimo tentativo disponibile. Il francese, all’ultima gara dell’anno, conquista per la prima volta la top 3 in qualifica. Quarta e quinta posizione per le due KTM di Jack Miller e Brad Binder.

MOTOGP | GP VALENCIA: I RISULTATI DELLE QUALIFICHE

Valentino Aggio

