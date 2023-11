Tutto pronto a Valencia per l’ultimo round della MotoGP, l’atto finale decisivo per l’assegnazione del titolo. Nel giovedì del GP della Comunità Valenciana, nella consueta conferenza stampa della vigilia, hanno parlato i due contendenti al titolo, Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

BAGNAIA, MATCHPOINT GIÀ NELLA SPRINT

Anche nell’ultima conferenza dell’anno, il primo a parlare è Francesco Bagnaia, che arriva a Valencia da leader del Mondiale MotoGP con 21 punti di vantaggio sul rivale, abbastanza da potersi già laureare Campione del Mondo nella Sprint Race. Tuttavia, lo stesso ‘Pecco’ predica calma: “Proverò a vincere il Mondiale sabato con la Sprint, ma se ci dovessero essere troppi rischi da correre, allora ci proverò domenica. Siamo messi meglio rispetto a Martin, ma 21 punti non sono sufficienti per restare tranquilli“. E a proposito di tranquillità, Bagnaia ha raccontato come vanno le cose nel box: “Solitamente io sono tranquillo e accanto a me sono tutti ansiosi. Sentono molto la pressione, ma quest’anno riesco a gestirla meglio rispetto al 2022“.

Una situazione simile a quella vissuta lo scorso anno, quando il ducatista arrivava all’ultima gara con 23 lunghezze di vantaggio su Quartararo: “Ho due punti in meno rispetto all’anno scorso qui a Valencia, ma questo non cambia le cose. Sarà molto importante avere subito un buon feeling nelle FP1 e chiudere le pre-qualifiche nella top ten. La pista è stata riasfaltata, questo ci aiuterà“. Sulla strategia del weekend, ‘Pecco’ si esprime così: “Vedrò cosa fare in pista, sabato attaccherò per provare a vincere la Sprint. La cosa migliore sarebbe partire in prima fila per provare a vincere la Sprint sabato“.

MARTIN, ORA O MAI PIU’

Un weekend in cui rischiare il tutto per tutto: questo l’imperativo di Jorge Martin, che si presenta a Valencia senza nulla da perdere: “Sarà difficile vincere il titolo, però sono contento di quello che ho fatto in questa stagione. Cercherò di godermi il weekend per provare a vincere sia la Sprint sia la gara della domenica, sono in grado di farlo“.

‘Martinator’ ha poi detto la sua su quanto accaduto in Qatar, dove è stato pesantemente penalizzato da una gomma posteriore non performante: “Non conosco le cause, è successo subito al primo giro, ma non abbiamo ancora risposte. Queste cose devono essere analizzate con i giusti tempi, forse dopo la gara ho parlato fin troppo perché sono una persona impulsiva, ma non sappiamo esattamente cosa è successo“. Una gara che lo spagnolo ha archiviato in fretta: “Ho capito che non era colpa mia ed è stato facile dimenticarlo. Ho dovuto consolare il mio team, ma non voglio più pensarci, devo concentrarmi su questo weekend. Per me 21 punti di distanza non sono tanti, penso che abbiamo delle possibilità: qualsiasi cosa succederà, andrà bene lo stesso“.

ASFALTO E GOMME, LE DUE INCOGNITE DEL WEEKEND

L’impianto di Lusail è stato oggetto di un’importante ristrutturazione nel corso dell’ultimo anno. Tra i lavori, spicca la riasfaltatura totale della pista. Interrogato sulla questione, Bagnaia non si sbilancia: “Penso sia meglio, ci sarà più grip. Ma bisognerà capire il discorso gomme, quello è un punto di domanda”. Di opinione simile anche Martin: “Con l’asfalto nuovo ci sarà più grip, dovremo essere intelligenti e veloci nel gestire la situazione.“

Un’altra grande variabile è rappresentata dalla pressione delle gomme. Entrambi i piloti, infatti, sono a rischio penalità nel caso in cui dovessero infrangere nuovamente il regolamento dopo i warning ricevuti nelle ultime gare (Bagnaia in Malesia e Martin in Thailandia). Bagnaia non sembra troppo preoccupato: “Ho fatto molte gare in questa stagione con un’alta pressione all’anteriore. Non penso che cambi molto, sono abituato. La regola non mi piace e non credo sia d’aiuto, però tutti nel nostro team rischieranno a girare vicino al limite“. Un po’ meno tranquillo Martin: “Rischieremo, ci proveremo. Spero che non si decida a tavolino ma in pista…“

GLI ORARI DEL WEEKEND

Si scaldano i motori per l’ultimo appuntamento del Motomondiale, in scena nel weekend a Valencia, in Spagna. Piloti e team scenderanno in pista già domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi si entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint Race, primo matchpoint mondiale per Bagnaia. Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 12:00.

Venerdì 24 novembre

09:00 | Moto3 – Prove 1

09:50 | Moto2 – Prove 1

10:45 | MotoGP – Prove 1

13:15 | Moto3 – Prove 2

14:05 | Moto2 – Prove 2

15:00 | MotoGP – Prove Ufficiali

Sabato 25 novembre

08:40 | Moto3 – Prove 3

09:25 | Moto2 – Prove 3

10:10 | MotoGP – Prove Libere 2

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – SPRINT RACE (13 giri)

Domenica 26 novembre

10:40 | MotoGP – Warm up

12:00 | Moto3 – GARA (20 giri)

13:15 | Moto2 – GARA (22 giri)

15:00 | MotoGP – GARA (27 giri)

