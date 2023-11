Il campionato di MotoGP 2023 arriva alla gara decisiva in quel di Valencia, con il Titolo Piloti ancora in bilico tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin: Ducati ufficiale contro Pramac e 442 contro 428 punti al via. Ci aspetta una gara con un duello corpo a corpo o vedremo una gestione più strategica tra i contendenti al titolo? Che ruolo giocheranno gli altri piloti impegnati in pista? In ogni caso occhio alle combinazioni di risultato: top-5 per Pecco e il titolo è suo, secondo posto per Martin e titolo per lui nel caso Bagnaia arrivi fuori dalla top-10, così come se Martin finisse terzo e Bagnaia concludesse fuori dai primi quattordici. Seguite con noi la gara decisiva del campionato 2023!





Luca Colombo

