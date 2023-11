Il weekend più atteso di tutto il 2023 MotoGP, il GP di Valencia, parte nel segno di una Ducati Prima Pramac Racing. La Desmosedici della squadra italiana non è però quella di Jorge Martín (3°), bensì quella di Johann Zarco. Il transalpino ha fatto segnare la miglior prestazione all’ultimo tentativo, prendendo così il primato a Fabio Di Giannantonio.

JOHANN ZARCO È 1°: POSSIBILE ALLEATO NELLA LOTTA IRIDATA?

Johann Zarco ha fatto segnare il primo tempo nella sessione di FP1 MotoGP al GP di Valencia. Il transalpino ha dimostrato di essere a proprio agio al Ricardo Tormo di Valencia, portando già a parecchi dubbi in ottica delle gare dei prossimi due giorni. Con l’indubbia velocità del #5, Zarco potrebbe tornare utile al compagno Jorge Martín (oggi 3°, ndr) nella lotta iridata: un altro pilota tra lo spagnolo e Francesco Bagnaia.

Zarco ha rubato il primato all’ultimo tentativo disponibile a Fabio Di Giannantonio. Il pilota di Gresini Racing, vincitore del Gran Premio del Qatar, vuole riconfermarsi alla prima occasione possibile in quello che potrebbe essere il suo ultimo weekend da pilota MotoGP al GP di Valencia. Il romano è 2°, davanti al contendente per il titolo Martín.

BENE APRILIA E YAMAHA

Le FP1 MotoGP al GP di Valencia sorridono anche ad altre case, non solo Ducati. La casa di Borgo Panigale piazza Marco Bezzecchi al 4° posto, in cerca di riscatto dopo le ultime prove deludenti. Quinta posizione per l’Aprilia di Maverick Viñales: il pilota spagnolo cerca di chiudere una stagione di alti e bassi con un buon risultato. In sesta posizione c’è la Yamaha di Fabio Quartararo: il pilota francese potrebbe essere una minaccia in questo weekend vista l’ottima ciclistica della M1. Settima posizione per la Honda di Marc Márquez, mentre è 8° Augusto Fernández. Enea Bastianini e Álex Márquez chiudono la top 10, con lo spagnolo protagonista di una scivolata nel corso del turno.

È SUBITO LOTTA MONDIALE: BAGNAIA E MARTIN SI “SCONTRANO” IN PITLANE

Francesco Bagnaia chiude al 13° posto il primo turno MotoGP al GP di Valencia. Il leader del campionato deve assolutamente migliorare in vista del turno pomeridiano, che assegna i dieci nomi del Q2 diretto di domani. Bagnaia e Martín si sono “scontrati” amichevolmente in pitlane alla fine del turno.

Valentino Aggio

