Il sipario del 2023 della MotoGP cala a Valencia, dunque andiamo a scoprire gli orari dell’ultimo fine settimana dell’anno. Nel tracciato Ricardo Tormo l’attenzione sarà interamente catalizzata su Bagnaia e Martin, con il primo in vantaggio di 21 lunghezze. Spazio anche a Moto2 e Moto3 sebbene vantino già i rispettivi campioni. Un vero peccato la concomitanza tra MotoGP e F1: ad Abu Dhabi la gara partirà alle 14:00 della domenica, mentre a Valencia semafori verdi alle 15:00.

IL CIRCUITO RICARDO TORMO DI VALENCIA

Lunghezza: 4,01 km

Curve: 14 (5 destra – 9 sinistra)

Rettilineo più lungo: 876 metri (rettifilo dei box)

Distanza gara Moto3: 20 Giri (80,1 km)

Distanza gara Moto2: 22 Giri (88,1 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 13 Giri (52,1 km)

Distanza gara MotoGP: 27 Giri (108,1 km)

PROGRAMMA E ORARI MOTOGP VALENCIA

LiveGP.it sarà in diretta sabato e domenica per il racconto in diretta della Sprint Race e del Gran Premio della MotoGP a Valencia. Tutto il fine settimana sarà live su Sky Sport, mentre TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche del sabato delle tre classi, più la Sprint Race. Le gare della domenica, invece, saranno trasmesse su TV8 in differita (Moto3 14:00 – Moto2 15:20 – MotoGP 17:00). Di seguito il programma della MotoGP a Valencia, orari inclusi.

Venerdì 24/11

09:00 | Moto3 – Prove 1

09:50 | Moto2 – Prove 1

10:45 | MotoGP – Prove Libere 1

13:15 | Moto3 – Prove 2

14:05 | Moto2 – Prove 2

15:00 | MotoGP – Prove ufficiali

Sabato 25/11

08:40 | Moto3 – Prove 3

09:25 | Moto2 – Prove 3

10:10 | MotoGP – Prove Libere 2

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – Sprint

Domenica 26/11

10:40| MotoGP – Warm Up

11:00 | MotoGP – Rider Fan Parade

12:00 | Moto3 – GARA

13:15 | Moto2 – GARA

15:00 | MotoGP – GARA

