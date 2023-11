Francesco Bagnaia ha chiuso la Sprint del GP Valencia di MotoGP in quinta posizione, risultato che riduce il suo vantaggio nel Mondiale a 14 punti dal rivale Martin. E’ ancora Pecco il favorito per il titolo?

BAGNAIA ANCORA FAVORITO?

Non è andata nel migliore dei modi la gara Sprint del GP Valencia di MotoGP per Francesco Bagnaia. Il torinese di Ducati ha infatti chiuso soltanto in quinta posizione dopo essere scattato dalla seconda casella in griglia. Pecco adesso vede ridurre il suo vantaggio a soltanto 14 punti dal rivale per il titolo Martin, possiamo dire che è ancora lui il favorito per la vittoria finale? Matematicamente ancora si, in quanto gli basterebbe replicare il quinto posto per portare a casa il secondo Mondiale consecutivo, ma a livello mentale sicuramente è più avvantaggiato Martin. Lo spagnolo infatti ha conquistato una splendida vittoria dopo essere partito sesto grazie ad una prestazione impeccabile, e nessuno è sembrato poter tenere il suo ritmo.

Bagnaia oggi sicuramente si aspettava qualcosa in più dopo la partenza dalla prima fila, ma una scelta forse troppo conservativa della gomma alla fine lo ha penalizzato. Il torinese ha infatti scelto la media al posteriore quando il resto della griglia ha optato per la Soft. Scelta che si è rivelata fatale per Pecco, considerato che Martin ha ottenuto il massimo risultato nella Sprint mentre il pilota Ducati alla fine non ha potuto fare meglio della quinta posizione.

Domani Bagnaia non potrà commettere errori visto lo stato di forma in cui Martin si è presentato a Valencia, e se lo spagnolo dovesse replicare quanto visto oggi sarà dura aggrapparsi ad una pericolosa quinta posizione per conquistare il titolo. Da Bagnaia domani ci si aspetta una prestazione maiuscola, come ci aveva abituato nella prima parte di stagione in cui ha nettamente dominato, dimostrando in pista che il titolo è ampiamente meritato nonostante le pressioni dello spagnolo.

LE DICHIARAZIONI DI BAGNAIA

Al termine della Sprint del GP Valencia Bagnaia ha dichiarato: “Ho sbagliato la scelta della gomma posteriore. La soft ha dimostrato di essere una scelta migliore ed io con la media perdevo parecchio in accelerazione. Domani farò sicuramente la stessa scelta di Marin. Il nostro obiettivo oggi era provare a vincere o comunque restare nei primi cinque, e domani con lo stesso risultato sarei campione. Stamattina però mi sono trovato bene con la media e mi aspettavo che questa mescola fosse più veloce. E’ stato un peccato perché ho buttato via una buona occasione per avere più punti in vista di domani. Ma dobbiamo stare tranquilli e sereni”.

Per domani Bagnaia non ha ancora pianificato una strategia precisa: “Se Martin è primo devo sicuramente attaccare, non posso permettermi di aspettare. L’anno scorso mi trovavo in una situazione più facile. Farò il massimo e se parto bene e sono davanti proverò a spingere. Poi quando mancheranno dieci giri bisogna valutare la situazione per capire se abbiamo margine da giocarci. Sicuramente gli errori che ho commesso e le sfortune mi hanno messo in questa situazione, perché comunque siamo primi in campionato nonostante cinque zeri domenica e tre al sabato. Ce la siamo andati un pò a cercare”.

Julian D’Agata