Quinta Sprint consecutiva per Jorge Martín in MotoGP al GP di Thailandia. Il pilota Prima Pramac Racing ha staccato gli avversari grazie ad un primo paio di giri davvero competitivi. Sul podio la KTM di Brad Binder, uscito vincitore dal confronto con la Ducati di Luca Marini. È 7° Francesco Bagnaia.

JORGE MARTÍN SENZA RIVALI, TORNA A -18

In MotoGP al GP di Thailandia non c’è stata storia, almeno per la Sprint del Sabato. Jorge Martín, partito dalla pole position conquistata nel corso delle qualifiche, è rimasto in testa dalla prima all’ultima curva. Il pilota spagnolo vince così la quinta Sprint consecutiva (Misano, Buddh, Motegi, Mandalika, Buriram, ndr) e si porta a -18 nei confronti del rivale Francesco Bagnaia. Grazie a questa prestazione dominante, il #89 parte da favorito anche per quanto riguarda il Gran Premio di domani mattina (ore 9:00 italiane, ndr).

Di certo Martín è stato favorito dalle grandi lotte alle sue spalle nella vittoria della Sprint MotoGP al GP di Thailandia. In seconda posizione termina la KTM di Brad Binder. Il pilota sudafricano ha avuto un confronto durato tutti i 13 giri con il ducatista Luca Marini. Binder ha provato al 6° giro di gara a superare l’italiano, ma senza successo in un primo momento. Al contrario, una volta che il sudafricano si è preso la piazza d’onore non l’ha più mollata. È un ritorno sul podio per entrambi: Binder è arrivato 2° nella Sprint di Motegi, mentre Marini nella Sprint di Mandalika.

LOTTA SENZA QUARTIERE TRA MARC MÁRQUEZ E ALEIX ESPARGARÓ

Se l’affare per il podio nella Sprint MotoGP al GP di Thailandia sembrava una storia a due tra Binder e Marini, negli ultimi passaggi si è riavvicinato il gruppo degli inseguitori. I piccoli duelli tra i due hanno fatto sì che tornasse sotto Aleix Espargaró, seguito a ruota da Marc Márquez e Marco Bezzecchi. All’ultimo giro il pilota Aprilia ha commesso un piccolo errore in curva 3, finendo largo. Marc Márquez non ha di certo fatto complimenti, entrando all’interno della RS-GP del connazionale e prendendosi la 4ª posizione. Espargaró ha prontamente risposto qualche curva dopo, ma è stato il pilota Honda a spuntarla in uscita dall’ultima curva, terminando così ai piedi del podio. Sesta posizione per Marco Bezzecchi.

FRANCESCO BAGNAIA “DIESEL”, 7° DOPO UNA SPRINT DIFFICILE

Nelle ultime uscite Francesco Bagnaia non sembra amare particolarmente la Sprint. Questo rapporto di antipatia con la gara del Sabato permane in MotoGP al GP di Thailandia. Il campione del Mondo in carica, scattato dalla 6ª casella dello schieramento, non ha di certo avuto la migliore delle partenze. Sceso fino al 9° posto, Bagnaia non è sembrato per nulla a proprio agio nei primi giri di gara, perdendo molto terreno nei confronti degli avversari. Con il passare delle tornate il #1 è tornato su un ritmo competitivo, liberandosi in un sol boccone di Álex Márquez (8°) e Johann Zarco (9°) alla fine del 4° giro. Dalla 7ª posizione Bagnaia non si è più scollato, nonostante sia arrivato molto vicino a Bezzecchi. Tentare un attacco all’ultima curva dell’ultimo giro era un rischio troppo grande per il campionato.

MOTOGP | GP THAILANDIA: I RISULTATI DELLA SPRINT

