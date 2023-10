Pole position del GP di Thailandia Moto3 per Deniz Öncü con il tempo di 1:42:061. Il pilota del RedBull KTM Ajo ha preceduto il brasiliano del MT Helments Diogo Moreira e Ayumu Sasaki, che si accontenta di un buon terzo posto. Il GP della classe leggera domani alle 06:00 italiane.

MOTO3, GP THAILANDIA: IL RECAP DELLE QUALIFICHE

A sorpresa fuori dal Q2 dopo le prove sia David Muñoz sia l’australiano Joel Kelso, che nel GP di casa corso una settimana fa ha portato a casa un gran terzo posto. Q1 che ha visto cadere poche gocce di pioggia, con i piloti che sono usciti per dei giri lanciati negli ultimi due minuti disponibili. A seguito del primo turno sono passati in Q2 Kelso, Munoz, Adrian Fernandez e Stefano Nepa, reduce da una buona qualifica a Phillip Island.

Con l’inizio delle Q2 si posiziona davanti a tutti Diogo Moreira, seguito da Furusato. A pochi giri dalla fine cadono prima Riccardo Rossi, poi Yamanaka e Kelso, quest’ultimo che accontentatosi di un quattordicesimo posto in griglia di partenza dopo la brillante prestazione del suo GP di casa in Australia. A seguito della caduta in curva 12, Ryusei Yamanaka è stato portato al centro medico per un check.

Deniz Öncü, al comando delle libere, si aggiudica così il primo tempo in 1:42.061, seguito da Diogo Moreira in seconda posizione a soli 0.057. Terzo posto, invece, per Ayumu Sasaki, ad un millesimo dal pilota brasiliano. Con questa pole il pilota turco mantiene ancora viva la speranza per la lotta al titolo mondiale, mentre il giapponese di casa Intact GP sigla la sua decima prima fila stagionale. Jaume Masia, attuale leader mondiale, si trova in settima posizione sulla griglia di partenza: per rimanere al comando, dovrà fare una gara brillante, ispirandosi all’approccio che gli ha permesso di artigliare la vetta iridata ormai tre gare fa.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE MOTO3 IN THAILANDIA

QUALIFICHE COMPLESSE PER GLI ITALIANI

Gli italiani non hanno brillato in questo sabato di qualifiche nella cornice thailandese. Il migliore è Matteo Bertelle, probabilmente proclamato rookie dell’anno. Il pilota Snipers è stato veloce, ma al contempo è stato rallentato dal traffico e dalle bandiere gialle. Nepa solo quindicesimo, autore di una qualifica non all’altezza del risultato ottenuto una settimana fa in Australia. In diciassettesima piazza ecco Riccardo Rossi, protagonista di una caduta a soli due minuti dalla fine del sabato di qualifiche. Vedremo se domani i nostri colori potranno recuperare delle posizioni e portare a casa una buon risultato.

PER IL TITOLO MONDIALE: SASAKI TERZO, MASIA SETTIMO.

Il GP di Thailandia prosegue domani per la Moto 3: i primi tre della classifica mondiale iniziano a entrare nel vivo della lotta. Con il settimo posto di Jaume Masia, gli inseguitori si ritrovano in condizione di ridurre il gap dal leader e Sasaki, a soli 4 punti, potrebbe scavalcare lo spagnolo e vedersi in testa al mondiale di Moto3. Sasaki nelle interviste al parco chiuso ha ammesso di essere contento della prima fila in previsione della gara di domani e della lotta iridata. Più attardati Daniel Holgado e David Alonso, rispettivamente autori dell’undicesimo e dodicesimo tempo in Q2.

Come anticipato, la gara della classe leggera sarà alle 6.00 ora italiana.

Claudia Barchiesi