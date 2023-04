Francesco Bagnaia ritorna sul gradino più alto del podio nel GP Spagna di MotoGP grazie ad una prestazione straordinaria. Il torinese di Ducati infatti, reduce da due zeri consecutivi, mette a segno una grande vittoria che lo riporta in cima alla Classifica Mondiale.

UN PECCO MONDIALE

Una prestazione straordinaria quella vista oggi nel GP Spagna di MotoGP per Pecco Bagnaia, che porta a casa la vittoria dopo due zeri consecutivi. Vittoria maturata grazie ad un gran sorpasso su Brad Binder ed una coriacea difesa nel finale di gara, dove riesce a tenere a bada la KTM. Non era facile oggi per il pilota Ducati, sia considerato la possibile mancanza di sicurezze per gli errori delle ultime due gare, ma anche perché la KTM vista in questo weekend è risultata un avversario ostico e temibile.

Bagnaia però non si è fatto scoraggiare rifilando come detto prima un gran sorpasso a Binder in curva 13 per poi difendere la posizione all’ultimo giro, dove il sudafricano aveva tentato l’attacco sempre nello stesso punto. Il pilota Ducati ha anche dovuto fare i conti con una penalità che i commissari gli hanno dato per un leggero contatto con Miller all’ottavo giro, dovendo cedere la posizione proprio all’australiano, ma questo non ha rallentato la sua corsa verso la vittoria. Bagnaia infatti nel GP Spagna è riuscito a non sbagliare praticamente niente, nonostante non sia partito davanti e conducendo la gara in testa come di consuetudine.

E’ stata invece una gara di fatica e dove nulla gli è stato regalato, dovendo costruire la vittoria su un Brad Binder più in forma che mai e che ha ceduto nei confronti del pilota Ducati soltanto a cinque giri dal termine, dove Pecco è riuscito nel sorpasso alla KTM dopo aver siglato il giro veloce. Con la vittoria nel GP Spagna, Bagnaia si riporta in testa al Mondiale con un margine di 22 punti su Bezzecchi, che dal suo canto non ha vissuto il suo miglior weekend. Pecco inoltre sale al quarto posto nella speciale classifica degli italiani più vincenti di sempre eguagliando Max Biaggi a quota 13 vittorie.

LE DICHIARAZIONI DI BAGNAIA

Al termine del GP Spagna di MotoGP Bagnaia ha dichiarato: “Sono molto contento, il progresso ottenuto in questo weekend è il migliore di questa stagione. Il passo avanti è stato incredibile, sono riuscito a gestire al meglio anche le gomme, dopo due zeri ho cercato di capire se era possibile vincere e alla fine ce l’abbiamo fatta. Di questo ringrazio anche il team. Sono andato a prendere Binder dopo che la gomma davanti era calata di temperatura mentre ero stato alle spalle di Miller e quando l’ho preso ho deciso di passarlo subito. Il passo è stato veloce, ma secondo me potevamo andare più forte”.

Bagnaia non risparmia però gli elogi per il sudafricano di KTM: “Binder è un bel toro, nel giro finale ho cercato di fare più forte possibile tutte le curve prima di un possibile punto di frenata dove poteva attaccarmi, tenendo del margine. L’ho fatto alla curva 5, 8 e 12, sono uscito forte e non gli ho dato la possibilità di superarmi”.

Infine un ultima battuta sulla penalità inflitta al pilota Ducati per il contatto con Miller: “Ero un po’ sorpreso, perché ne abbiamo viste anche di peggio quest’anno, senza che venissero date delle penalità. In ogni caso lo accetto. Ci stiamo lamentando per avere più coerenza con le penalità e magari lo show in questo caso ne va a perdere. Se dobbiamo migliorare, è meglio essere coerenti su tutto. Se d’ora in avanti sarà sempre così, riusciremo a capire che cosa si può fare e cosa no. Quella di oggi è stata una toccatina, ma va bene così”.

Julian D’Agata