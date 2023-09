Sotto il sole di Misano, in MotoGP è un impressionante Jorge Martín a firmare la pole position del GP di San Marino. Alle sue spalle troviamo Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo, bravi a lottare con i dolori e conquistare un importante prima fila. Quarto Maverick Viñales, che precede un ottimo Dani Pedrosa e il compagno Aleix Espargaró. Solo ottavo Luca Marini.

MARTIN POLE E RECORD, BEZZECCHI E BAGNAIA NON MOLLANO

Come detto, la pole position del GP di San Marino è tutta di Jorge Martín, che firma un giro incredibile in 1:30.390. Una prestazione che polverizza il tempo di ieri di ‘Bez’ (1:30.846) e che gli vale, oltre alla prima posizione, anche il nuovo record della pista. Alle sue spalle, a quasi quattro decimi, troviamo proprio Marco Bezzecchi, che migliora ulteriormente e ferma il cronometro in 1:30.787. Un tempo inferiore rispetto a quello di ieri, non sufficiente per la pole, ma tanto basta a precedere un incredibile Francesco Bagnaia, terzo in 1:30.826 a completare una prima fila tutta Ducati.

Quarta posizione per Maverick Viñales, autore di 1:30.916, che piazza la sua Aprilia davanti a Dani Pedrosa, quinto in 1:31.023 e ancora una volta primo delle KTM. Chiude la seconda fila Aleix Espargaró, sesto in 1:31.063, in ripresa dopo la brutta botta di ieri pomeriggio.

A seguire troviamo Brad Binder, settimo in 1:31.103, che precede Luca Marini e Marc Márquez, rispettivamente ottavo e nono in 1:31.210 e 1:31.223. Chiude la top10 l’altra Aprilia di Miguel Oliveira, decimo in 1:31.277 davanti ad Álex Márquez e Raúl Fernández, che scatteranno dalla quarta fila (rispettivamente dall’undicesima e dodicesima casella).

BEFFATO QUARTARARO, FUORI DAL Q2 INSIEME A PIRRO, ZARCO E MILLER

Nulla da fare, invece, per Fabio Quartararo. Il francese, costretto al passaggio dal Q1, viene beffato per soli 38 millesimi da Aleix Espargaró e sarà quindi costretto a partire dalla quinta fila, in tredicesima posizione. Destino simile anche per Michele Pirro, che chiude il Q1 alle spalle del pilota Yamaha e scatterà così dalla quattordicesima piazza.

Più sorprendenti, invece, i mancati accessi al Q2 di Johann Zarco e Jack Miller, che non vanno oltre l’:31 alto e risultano molto arretrati rispetto ai compagni di squadra. Per loro si prospetta una gara in rimonta: il francese di Pramac partirà infatti sedicesimo, mentre l’australiano di KTM diciottesimo.

Ennesima qualifica complicata per Franco Morbidelli, che non va oltre il tempo di 1:31.845 che lo relega in diciannovesima posizione. Situazione simile anche per i piloti Honda: Takaaki Nakagami (LCR) è ventesimo, mentre Joan Mir (HRC) ventiduesimo. Non qualificato Takumi Takahashi (sostituto di Rins): il suo 1:35.886 registrato ieri, infatti, non è stato sufficiente per accedere alle sessioni di qualifiche.

MOTOGP | I RISULTATI DELLE QUALIFICHE

1:30.390! 🥵@88jorgemartin roars to a new all-time lap record in qualifying as Bezzecchi and @PeccoBagnaia join him on the front row 🚀#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/sUKsLakFWE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023

L’appuntamento, quindi, è per questo pomeriggio alle ore 15:00 per la Sprint Race di MotoGP del GP di San Marino. Come di consueto, la commenteremo in diretta sui nostri canali social e su LiveGP.it.

Dalla nostra inviata a Misano Giorgia Guarnieri

