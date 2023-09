MotoGP | GP San Marino, Prove 2: Bezzecchi incanta Misano, Pedrosa vola

Marco Bezzecchi svetta nel venerdì della MotoGP a Misano registrando il nuovo record della pista. Seguono Maverick Viñales e uno strepitoso Pedrosa, in pista con la terza KTM nel ruolo di wild card. Marc Marquez sfrutta la scia dello stesso spagnolo per entrare in Q2, appena davanti a Pecco Bagnaia, tornato subito in pista dopo il violento incidente di domenica scorsa.

BEZZECCHI DA RECORD, CHE PEDROSA!

Marco Bezzecchi e VR46 sorridono al termine del primo giorno di prove a Misano. Nel circuito intitolato a Marco Simoncelli il riminese strappa il miglior tempo in 1:30.846 (nuovo record assoluto) al termine delle Prove 2, le uniche valevoli per la divisione dei gruppi di qualifica. A poco più di un decimo dalla Desmosedici #72 targata VR46 si posiziona l’Aprilia di Maverick Viñales, scalzato proprio all’ultimo secondo dalla vetta della classifica. Bezzecchi e Viñales sono stati gli unici ad abbattere il muro dell’1:31, oltre il quale troviamo uno smagliante Dani Pedrosa, impegnato come wild card per KTM. Il 37enne di Sabadell brilla come non mai in sella alla RC16GP, concedendosi pure il lusso di trainare l’ex-compagno di squadra Marc Marquez nell’ultimo attacco al tempo. Grazie alla scia offertagli da Pedrosa, l’otto volte iridato ha artigliato il sesto posto, piazzandosi alle spalle di Jorge Martín e Luca Marini.

BAGNAIA INIZIA BENE, RAUL FERNANDEZ IN Q2

Settimo posto, invece, per il leader del Mondiale Pecco Bagnaia, dichiarato idoneo a correre il GP di San Marino nonostante il poco tempo a disposizione per recupere dal brutto incidente occorso cinque giorni fa in Catalunya. Bagnaia è staccato di circa quattro decimi dalla leadership odierna, vantando inoltre un passo gara molto regolare con gomme usate. Subito dietro al torinese Alex Marquez, seguito da Brad Binder e, a sorpresa, Raúl Fernández, protagonista di un episodio molto particolare. Il pilota RNF, infatti, è caduto nel giro di uscita dai box, risalendo in sella e sfruttando l’ultimo tentativo disponibile per dare il massimo e accedere incredibilmente al Q2, obiettivo mancato dal compagno Miguel Oliveira, solamente ventiduesimo.

YAMAHA ANCORA IN AFFANNO, MALE MILLER E ZARCO

Da segnalare l’undicesima e dodicesima casella dei fratelli Pol e Aleix Espargaró: il primo è stato autore di una sessione concreta, viceversa il secondo, insabbiatosi a pochi minuti dalla bandiera a scacchi e fuori dalla Q2. Segue la coppia Yamaha, con Quartararo e Morbidelli in ritardo di otto decimi nei confronti di Bezzecchi. Male anche Jack Miller – caduto dopo la Variante del Parco – e Johann Zarco, lamentatosi di una notevole mancanza di grip al posteriore. Dovrà migliorare di molto i tempi Takumi Takahashi, vincitore dell’ultima 8 Ore di Suzuka e sostituto di Alex Rins in Honda LCR. Per potersi qualificare al Gran Premio il giapponese dovrà migliorare di almeno mezzo secondo nelle prove di domani.

MOTOGP | GP SAN MARINO | RISULTATI PROVE 2

Matteo Pittaccio

