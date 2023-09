Dopo il Montmeló, nessuna pausa per la MotoGP, che nel weekend torna subito in pista a Misano per la dodicesima tappa della stagione. Alla vigilia del GP di San Marino, in scena nel weekend a Misano, i primi a parlare in conferenza stampa sono stati Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró e Maverick Viñales.

BAGNAIA FIT TO RACE E PRONTO A CORRERE A MISANO

Ad aprire la conferenza stampa Francesco Bagnaia, dichiarato fit to race e pronto a scendere in pista a Misano dopo il brutto incidente dello scorso weekend. Una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori ed è lo stesso ‘Pecco’ ad ammetterlo: “Sono contento e fortunato ad essere qui. Devo essere grato al duro lavoro che si sta facendo in termini di sicurezza in MotoGP, è davvero il massimo avere questo tipo di protezione“. Il ducatista ha poi parlato delle sue condizioni: “Abbiamo lavorato molto per essere qui. Il progresso che ho fatto da lunedì a ora è incredibile e continuerò per tutto il weekend con la terapia. Prima ho provato a salire in moto e mi sento bene. Ho dolore alla gamba e al sedere, ma il problema più grosso è al ginocchio destro: ho un grosso ematoma che arriva fino al piede, sarà un problema piegare la moto“.

Infine, non è mancato un commento sulla dinamica di quanto accaduto al Montmeló: “Non appena ho piegato la moto e ho aperto il gas, ho perso il posteriore. Per quanto riguarda l’elettronica e la guida, non abbiamo commesso errori. È stato un incidente strano ed è importante comprenderne le cause“. Fondamentale, a tal proposito, sarà l’analisi di Michelin sul comportamento delle gomme, anche se ciò potrebbe richiedere tempo: “Ho chiesto una risposta da parte loro perché vorrei capire cosa è successo, la moto mi sembrava già calda nel giro di formazione.“

MARCO BEZZECCHI NON AL TOP FISICAMENTE

Non sarà al top della forma neanche Marco Bezzecchi, coinvolto nella carambola alla prima curva nella gara dello scorso weekend. L’alfiere Mooney VR46 ha spiegato quali sono le sue condizioni in vista del GP di casa: “Dopo la caduta ho sentito tanto dolore alla mano sinistra, specialmente al pollice, ma anche alla schiena e alla gamba destra. Per fortuna non c’è niente di serio, solo dei brutti colpi. Per me adesso è difficile tenere il manubrio stretto, ma sono ottimista, sto lavorando per migliorare le mie condizioni“.

L’obiettivo, quindi, è quello di far bene su un tracciato a cui ‘Bez’ è particolarmente legato: “Quando ero un ragazzino venivo sempre qui a vedere le gare di MotoGP dal prato, ho dei bellissimi ricordi. Adesso poter correre su questa pista è fantastico, con i tifosi che indossano la mia maglietta, è incredibile per me. Misano è una pista fisica anche quando stai bene. Io mi sento bene fisicamente e mi sento pronto per lottare e guidare al meglio delle mia possibilità.“

A. ESPARGARÓ E VIÑALES VOGLIONO CONFERMARSI AL TOP

Nel box Aprilia, invece, la situazione a totalmente opposta dopo lo storico weekend in terra spagnola. Il ‘Capitano’ Aleix Espargaró arriva a Misano con il sorriso di chi sa di aver fatto qualcosa di unico: “Quello di Barcellona è stato un weekend incredibile. Avevo un feeling pazzesco sulla moto, ma adesso non è più tempo di festeggiare. Si tratta di un momento storico per Aprilia, ma speriamo di viverne altri“. L’obiettivo è quello di replicare l’ottima prestazione vista a Barcellona, ma lo spagnolo sa che qui sarà diverso: “Silverstone e Barcellona erano due tracciati che si adattavano a noi, ma in generale Aprilia si sta avvicinando ai migliori, il nostro livello si sta alzando. Misano è una bella sfida per noi, pensiamo di poter lottare con la Ducati e i piloti italiani per il gradino più alto del podio.“

A fargli eco Maverick Viñales, che dopo la festa del Montmeló è già totalmente concentrato sul weekend alle porte: “È sempre bello vivere un weekend positivo come a Barcellona, ma dopo la gara parlavamo già di Misano. Cercheremo di divertirci, di goderci questo bellissimo tracciato, provando a fare una bella prestazione. Ci sono molti piloti che possono andare forte a Misano, ma noi dell’Aprilia siamo sicuramente tra questi“. Una confidenza che deriva dall’ottimo lavoro svolto dalla Casa di Noale, che non sembra intenzionata a fermarsi: “Stiamo crescendo gara dopo gara. Non ho ancora raggiunto il limite, c’è ancora margine di miglioramento.“

GLI ORARI DEL WEEKEND

Piloti e team, dunque, sono pronti a tornare in pista a Misano, dove andrà in scena il dodicesimo round del Motomondiale. Come di consueto, si inizia domani, venerdì, con le varie sessioni di prove (libere e ufficiali), che termineranno nella mattinata di sabato. Si entra nel vivo del weekend con qualifiche e Sprint Race. Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11:00.

Venerdì 8 settembre:

08:30 | MotoE – Prove 1

09:00 | Moto3 – Prove 1

09:50 | Moto2 – Prove 1

10:45 | MotoGP – Prove Libere 1

12:25 | MotoE – Prove 2

13:15 | Moto3 – Prove 2

14:05 | Moto2 – Prove 2

15:00 | MotoGP – Prove ufficiali

17:00 | MotoE – Qualifiche

Sabato 9 settembre:

08:40 | Moto3 – Prove 3

09:25 | Moto2 – Prove 3

10:10 | MotoGP – Prove Libere 2

10:50 | MotoGP – Qualifiche

12:15 | MotoE – Gara 1

12:50 | Moto3 – Qualifiche

13:45 | Moto2 – Qualifiche

15:00 | MotoGP – SPRINT RACE (13 giri)

16:10 | MotoE – Gara 2

Domenica 10 settembre

09:40 | MotoGP – Warm up

11:00 | Moto3 – GARA (20 giri)

12:15 | Moto2 – GARA (22 giri)

14:00 | MotoGP – GARA (27 giri)

Dalla nostra inviata a Misano Giorgia Guarnieri

