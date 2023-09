È ancora una volta festa Ducati a Misano: nel GP di San Marino arriva un altra tripletta, con Jorge Martín che in MotoGP vince anche la gara davanti a due stoici Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Applausi anche per Dani Pedrosa, quarto e unica KTM al traguardo. Quinto Maverick Viñales, più arretrata l’altra Aprilia di Aleix Espargaró, solo dodicesimo.

MARTÍN FA DOPPIETTA, BEZZECCHI E BAGNAIA SI RIPETONO

Dopo la Sprint, Jorge Martín concede il bis e trionfa anche nella gara di MotoGP. Partito in pole, lo spagnolo ha condotto la corsa dal primo all’ultimo giro, conquistando punti preziosi in ottica classifica (ora è a -36 dal leader Bagnaia).

Un podio tutto Ducati completato da Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo sul traguardo. Una gara sofferta per entrambi per via dei dolori fisici, ma entrambi hanno stretto i denti e regalato emozioni incredibili ai numerosi tifosi presenti a Misano. Il portacolori Mooney VR46, scattato dalla seconda posizione, si è ritrovato terzo nelle prime fasi di gara alle spalle di Martín e Bagnaia. Il riminese ha poi sferrato l’attacco decisivo nei confronti del connazionale nel corso dell’ottavo giro, dopo che il tentativo precedente (al giro 6) non era andato a buon fine. Da lì in poi le posizioni si sono cristallizzate e l’ordine è rimasto invariato fino al traguardo.

Una gara da applausi anche per Dani Pedrosa, ancora una volta quarto e prima KTM al traguardo. Nel finale lo spagnolo ha provato anche a recuperare il gap su Bagnaia, ma per lui non c’è stato nulla da fare. A seguire troviamo l’Aprilia di Maverick Viñales, quinto, che precede Miguel Oliveira (sesto) e uno sorprendente Marc Márquez (settimo). Chiude la top ten il terzetto composto da Raul Fernandez, Luca Marini e Johann Zarco, rispettivamente ottavo, nono e decimo.

OUT MILLER E PIRRO, MALE YAMAHA E HONDA

Una gara da dimenticare per Jack Miller. L’australiano di KTM cade nel corso del decimo giro coinvolgendo anche Michele Pirro. Entrambi i piloti non hanno riportato conseguenze fisiche, ma non hanno potuto proseguire la corsa.

Ennesimo disastro, invece, per Yamaha e Honda. Fabio Quartararo non va oltre la tredicesima posizione, mentre Franco Morbidelli chiude in quindicesima posizione. Va pure peggio ai piloti Honda: escluso Márquez, Bradl e Nakagami terminano la gara nelle ultime due posizioni. Caduto Joan Mir nel corso dell’undicesimo giro.

Infine, da segnalare anche le cadute di Brad Binder e Pol Espargaró. Il pilota KTM è scivolato nel corso dell’ottavo giro mentre si trovava terzo; rientrato in gara, ha poi concluso quattordicesimo. Meno fortunato il pilota GASGAS, caduto al sedicesimo giro e ritirato.

MOTOGP | I RISULTATI DELLA SPRINT RACE

Dalla nostra inviata a Misano Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MOTOGP | GP SAN MARINO, SPRINT: MARTÍN C’È! BEZZECCHI E BAGNAIA A PODIO